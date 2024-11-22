Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần ô tô APC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty cổ phần ô tô APC
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 29 ngõ 175/5 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lấy giá đầu vào chính xác.
Kiểm tra đơn hàng, mã hàng theo nhà cung cấp, check giá, đàm phán giá với nhà cung cấp khi được yêu cầu thêm
Thời gian làm việc: 8h sáng - 17h (nghỉ trưa 1 tiếng), nghỉ CN +nghỉ lễ tết theo quy định
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng Tin học văn phòng.
Biết Tiếng Trung, Tiếng Anh là lợi thế
Trung thực, chăm chỉ chịu khó học hỏi, có chí tiến thủ.
Biết Tiếng Trung, Tiếng Anh là lợi thế
Trung thực, chăm chỉ chịu khó học hỏi, có chí tiến thủ.
Tại Công ty cổ phần ô tô APC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương 7-10 triệu (dựa theo năng lực)
Có lương tháng 13, teambuilding hoặc du lịch hàng năm
Đóng BHXH,BHYT,..khi là nhân viên chính thức
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc 06 tháng / lần.
Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động..
Miễn phí gửi xe, gửi xe tại công ty
Có lương thưởng cuối tháng ( lương thưởng sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn )
Có lương tháng 13, teambuilding hoặc du lịch hàng năm
Đóng BHXH,BHYT,..khi là nhân viên chính thức
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc 06 tháng / lần.
Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động..
Miễn phí gửi xe, gửi xe tại công ty
Có lương thưởng cuối tháng ( lương thưởng sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ô tô APC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI