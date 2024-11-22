Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần ô tô APC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 ngõ 175/5 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lấy giá đầu vào chính xác.

Kiểm tra đơn hàng, mã hàng theo nhà cung cấp, check giá, đàm phán giá với nhà cung cấp khi được yêu cầu thêm

Thời gian làm việc: 8h sáng - 17h (nghỉ trưa 1 tiếng), nghỉ CN +nghỉ lễ tết theo quy định

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng Tin học văn phòng.

Biết Tiếng Trung, Tiếng Anh là lợi thế

Trung thực, chăm chỉ chịu khó học hỏi, có chí tiến thủ.

Tại Công ty cổ phần ô tô APC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 7-10 triệu (dựa theo năng lực)

Có lương tháng 13, teambuilding hoặc du lịch hàng năm

Đóng BHXH,BHYT,..khi là nhân viên chính thức

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc 06 tháng / lần.

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động..

Miễn phí gửi xe, gửi xe tại công ty

Có lương thưởng cuối tháng ( lương thưởng sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ô tô APC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.