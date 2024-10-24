Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty vận chuyển Quốc tế DFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số nhà 23, ngõ 291 khương trung, thanh xuân, hà nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1. Tính giá và bảng kê ( lập bảng cân, kiểm soát hàng, đối chiếu số liệu), làm tem nội địa

2. Cân hàng, kiểm tra hàng hóa khi về kho

3. Nhận hàng và trả hàng từ nước ngoài về, theo dõi lịch trình hàng hóa.

4. Xử lý các khiếu nại phát sinh qua mail.

5. Tư vấn và chăm sóc khách hàng sử dụng dch vụ.

6. Các công viêc nội bộ cần thức

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

- Độ tuổi: 25 - 35 tuổi.

- Chăm chỉ thật thà, khả năng tính toán tốt và ghi nhớ tốt. Có dùng điện thoại thông minh.

- Giao tiếp tốt, cách thức làm việc chuyên nghiệp.

- Cam kết làm việc lâu dài.

Tại Công Ty vận chuyển Quốc tế DFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 8.500.000đ - 9.000.000 đ .Thử việc 02 tháng: lương 7.500.000đ. Hàng năm sẽ được tăng lương từ 5-10% theo quy định. - Thời gian làm việc 8 tiếng: 8h15 – 17h30 (nghỉ trưa 12h15 đến 13h30) – Từ Thứ 2 đến thứ 7. - Lương tháng thứ 13, chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của luật Việt Nam. - Thưởng liên hoan trong các dịp lễ, tết: Tết âm lịch, Tết dương lịch, 2/9, 30/4 & 1/5, Trung thu, 08/03, 20/10.... - Quà tặng sinh nhật, kết hôn, sinh con.... - Du lịch, nghỉ phép năm hưởng nguyên lương - Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động

- Lương chính thức: 8.500.000đ - 9.000.000 đ .Thử việc 02 tháng: lương 7.500.000đ. Hàng năm sẽ được tăng lương từ 5-10% theo quy định.

- Thời gian làm việc 8 tiếng: 8h15 – 17h30 (nghỉ trưa 12h15 đến 13h30) – Từ Thứ 2 đến thứ 7.

- Lương tháng thứ 13, chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của luật Việt Nam.

- Thưởng liên hoan trong các dịp lễ, tết: Tết âm lịch, Tết dương lịch, 2/9, 30/4 & 1/5, Trung thu, 08/03, 20/10....

- Quà tặng sinh nhật, kết hôn, sinh con....

- Du lịch, nghỉ phép năm hưởng nguyên lương

- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty vận chuyển Quốc tế DFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin