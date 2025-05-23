Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 669 Quang Trung, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tư vấn, báo giá dịch thuật cho khách
Viết biên lai thu tiền,
Gửi tài liệu về bộ phận chuyên môn
Kiểm tra và gửi lại tài liệu cho khách hàng
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có tinh thần học hỏi, năng động, nhanh nhẹn
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm ( sẽ được đào tạo khi vào làm)
Tại Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, làm việc lâu dài, ổn định.
Phúc lợi hấp dẫn, chế độ BHXH đầy đủ
Môi trường văn phòng làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z
