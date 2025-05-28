Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Phụ trách các công việc văn phòng: Sự kiện, Fanpage, Website, Profile công ty,….
Soạn thảo văn bản, quyết định nội bộ
Làm Profile, Báo giá, Thầu
Phối hợp với các phòng ban/ các nhân sự công ty khác dưới sự phân công.
Nghiệp vụ hành chính văn phòng nói chung.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới ra trường, không y/c kinh nghiệm
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Tự tin trong giao tiếp
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Tự tin trong giao tiếp
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 6-10 triệu (Sinh viên mới ra trường được hướng dẫn, đào tạo)
Không yêu cầu KN
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hoà đồng
Thưởng lễ tết, sinh nhật, cuối năm
Đảm bảo đầy đủ chế độ Bảo hiểm
Du lịch 2 lần/năm
Không yêu cầu KN
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hoà đồng
Thưởng lễ tết, sinh nhật, cuối năm
Đảm bảo đầy đủ chế độ Bảo hiểm
Du lịch 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
