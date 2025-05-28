Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Phụ trách các công việc văn phòng: Sự kiện, Fanpage, Website, Profile công ty,….

Soạn thảo văn bản, quyết định nội bộ

Làm Profile, Báo giá, Thầu

Phối hợp với các phòng ban/ các nhân sự công ty khác dưới sự phân công.

Nghiệp vụ hành chính văn phòng nói chung.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường, không y/c kinh nghiệm

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Tự tin trong giao tiếp

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6-10 triệu (Sinh viên mới ra trường được hướng dẫn, đào tạo)

Không yêu cầu KN

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hoà đồng

Thưởng lễ tết, sinh nhật, cuối năm

Đảm bảo đầy đủ chế độ Bảo hiểm

Du lịch 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin