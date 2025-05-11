Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
Nhân viên văn phòng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14 ngõ 5 Kim Chung, Đông Anh, Đông Anh, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp đón khách hàng đến làm việc tại văn phòng công ty;
- Hỗ trợ sale viết hợp đồng, phiếu thu cho khách hàng;
- Vào file báo cáo hợp đồng, file thông tin khách hàng;
- Thực hiện các công việc hành chính hàng ngày;
- Quản lý công văn, các tài liệu, hồ sơ đến và đi;
- Hỗ trợ các công việc tuyển dụng,
- Chăm sóc khách hàng trên fanpage của công ty, cập nhật dữ liệu khách hàng lên hệ thống CRM;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty bất động sản;
- Giọng nói dễ nghe, cao ráo, ngoại hình ưa nhìn;
- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, hòa đồng và có tinh thần hỗ trợ;
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, pp...);
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000đ - 10.000.000 đ/tháng
- Thời gian thử việc: 2 tháng;
- Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định Nhà nước;
- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của luật lao động;
- Du lịch hàng năm, teambuilding;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp cởi mở, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

