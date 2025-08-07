Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Capital Place

- 29 Liễu Giai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 1,000 USD

I. Tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch đã phê duyệt:
- Thực hiện phân tích mô tả - yêu cầu công việc, đăng tuyển, tìm kiếm nguồn ứng viên , kết hợp cùng BP chuyên môn thực hiện phỏng vấn/ thi tuyển;
- Thông báo kết quả phỏng vấn/ thi tuyển tới ứng viên, thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển;
- Theo dõi, quản lý hồ sơ, thông tin ứng viên;
II. Phối hợp với các ban/ phòng/ đơn vị lập bảng định biên nhân sự định kỳ, xây dựng kế hoạch tuyển dụng;
III. Xây dựng hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ tuyển dụng:
- Xây dựng và cập nhật dữ liệu, thông tin, hồ sơ nguồn ứng viên trong lĩnh vực ngành nghề có liên quan phục vụ công tác tuyển dụng;
- Xây dựng, đánh giá hiệu quả, sàng lọc các đối tác cung cấp dịch vụ đăng tuyển, các đơn vị cung cấp nguồn nhân sự: Các trường ĐH, CĐ, các website tuyển dụng,...
IV. Quản trị, phát triển thương hiệu tuyển dụng Tập đoàn:
- Quản trị fanpage tuyển dụng tập đoàn;
- Đề xuất - triển khai các ý tưởng, chiến dịch phát triển thương hiệu tuyển dụng;

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Capital Place - 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

