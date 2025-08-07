Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà
- Hà Nội: Tòa nhà Capital Place
- 29 Liễu Giai
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 1,000 USD
I. Tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch đã phê duyệt:
- Thực hiện phân tích mô tả - yêu cầu công việc, đăng tuyển, tìm kiếm nguồn ứng viên , kết hợp cùng BP chuyên môn thực hiện phỏng vấn/ thi tuyển;
- Thông báo kết quả phỏng vấn/ thi tuyển tới ứng viên, thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển;
- Theo dõi, quản lý hồ sơ, thông tin ứng viên;
II. Phối hợp với các ban/ phòng/ đơn vị lập bảng định biên nhân sự định kỳ, xây dựng kế hoạch tuyển dụng;
III. Xây dựng hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ tuyển dụng:
- Xây dựng và cập nhật dữ liệu, thông tin, hồ sơ nguồn ứng viên trong lĩnh vực ngành nghề có liên quan phục vụ công tác tuyển dụng;
- Xây dựng, đánh giá hiệu quả, sàng lọc các đối tác cung cấp dịch vụ đăng tuyển, các đơn vị cung cấp nguồn nhân sự: Các trường ĐH, CĐ, các website tuyển dụng,...
IV. Quản trị, phát triển thương hiệu tuyển dụng Tập đoàn:
- Quản trị fanpage tuyển dụng tập đoàn;
- Đề xuất - triển khai các ý tưởng, chiến dịch phát triển thương hiệu tuyển dụng;
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI