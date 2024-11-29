Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Biên dịch, phiên dịch

Làm việc với khách hàng, nhà cung cấp: tiếp nhận đơn hàng, báo giá

Tìm nhà cung cấp, đánh giá nhà cung cấp, đàm phán giá, đề xuất phương án tối ưu...

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo tiến độ

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 22 – 40 tuổi;

- Tốt nghiệp Đại học;

- Sử dụng thành thạo Tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết, phiên dịch được)

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;

- Thời gian làm việc từ 08h00 - 17h00; từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần

- Trợ cấp ăn trưa;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam;

- Mức lương: Thỏa thuận

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh (nếu có)

- Nghỉ phép, du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.