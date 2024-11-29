Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Biên dịch, phiên dịch
Làm việc với khách hàng, nhà cung cấp: tiếp nhận đơn hàng, báo giá
Tìm nhà cung cấp, đánh giá nhà cung cấp, đàm phán giá, đề xuất phương án tối ưu...
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo tiến độ
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ từ 22 – 40 tuổi;
- Tốt nghiệp Đại học;
- Sử dụng thành thạo Tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết, phiên dịch được)
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
- Thời gian làm việc từ 08h00 - 17h00; từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần
- Trợ cấp ăn trưa;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam;
- Mức lương: Thỏa thuận
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh (nếu có)
- Nghỉ phép, du lịch hàng năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
