Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sử dụng Capcut/Adobe Premiere: Chỉnh màu, chỉnh sửa ảnh, ghép hiệu ứng âm thanh. Xử lý kỹ xảo: Ghép và tạo hiệu ứng hình ảnh theo yêu cầu của từng dự án Hỗ trợ quay phim, dựng và chỉnh sửa hậu kỳ các dạng video truyền thông, quảng cáo về sản phẩm dịch vụ trên nền tảng: Tiktok, Youtube, Facebook, Google. Hỗ trợ quay/chụp cho các sự kiến công ty. Sử dụng AI,Ps thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh : Facebook, Website, Youtube (Không cầu kỳ, chiếm 20% trong trách nhiệm công việc).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng,đại học trở lên các ngành liên quan hoặc có chứng chỉ từ các trung tâm. Sử dụng thành thạo: Capcut, AI, Ps Có kinh nhiệm từ 6 tháng - 1 năm. Ưu tiên trong lĩnh vực sản phẩm vật lý/làm đẹp/dược phẩm. Là người chủ động, kiên nhẫn và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-10 triệu ( deal khi phỏng vấn) + phụ cấp thâm niêm + chuyên cần + các khoản % doanh thu từ dự án và xét tăng lương hằng năm. Có sẵn tài nguyên làm việc, trang thiết bị quay dựng và hỗ trợ PC (1-2 tháng sau thử việc). Tham gia BHXH, BHYT,BHTN, hưởng 12 ngày phép năm (Truy thu phép sau thử việc), các chế độ thai sản,hiếu, hỉ....theo quy định của luật. Chế độ tea break : trà, bánh, cafe, hoa quả ..thay đổi theo ngày. Leader cầm tay chỉ việc và định hướng lên các vị trí cao hơn ( Theo khung năng lực công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

