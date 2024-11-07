Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 5, Số 278 - 280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

– Lên kế hoạch, thực hiện thu hồi các khoản nợ quán hạn chưa thanh toán

– Nhắc khách hàng, đối tác thanh toán đúng hạn.

– Hỗ trợ giải đáp thắc mắc hoặc xử lý khiếu nại của khách hàng về các khoản nợ

– Lập báo cáo công việc và thực hiện theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

– Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

– Có các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản và excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trung bình: từ 7,000,000 vnd - 15,000,000 vnd/ tháng

- Thử việc 2 tháng nhận full lương

- Được trang bị thiết bị đầy đủ khi làm việc

– Chế độ phúc lợi đầy đủ (gồm BHXH, BHYT, BHTN)

- Lương tháng 13 + Thưởng kinh doanh

- Phụ cấp thâm niên: 500,000 vnd – 1,000,000 vnd/ 1 tháng

– 12 ngày phép/ năm

– Được công ty hỗ trợ mua Bảo hiểm sức khoẻ BIC của ngân hàng BIDV

– Tham gia các hoạt động teambuilding cùng phòng ban.

– Văn phòng khang trang, môi trường làm việc thân thiện.

– Được đào tạo thường xuyên trong quá trình làm việc và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

