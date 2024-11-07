Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 5, Số 278

- 280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

– Lên kế hoạch, thực hiện thu hồi các khoản nợ quán hạn chưa thanh toán
– Nhắc khách hàng, đối tác thanh toán đúng hạn.
– Hỗ trợ giải đáp thắc mắc hoặc xử lý khiếu nại của khách hàng về các khoản nợ
– Lập báo cáo công việc và thực hiện theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
– Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
– Có các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản và excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trung bình: từ 7,000,000 vnd - 15,000,000 vnd/ tháng
- Thử việc 2 tháng nhận full lương
- Được trang bị thiết bị đầy đủ khi làm việc
– Chế độ phúc lợi đầy đủ (gồm BHXH, BHYT, BHTN)
- Lương tháng 13 + Thưởng kinh doanh
- Phụ cấp thâm niên: 500,000 vnd – 1,000,000 vnd/ 1 tháng
– 12 ngày phép/ năm
– Được công ty hỗ trợ mua Bảo hiểm sức khoẻ BIC của ngân hàng BIDV
– Tham gia các hoạt động teambuilding cùng phòng ban.
– Văn phòng khang trang, môi trường làm việc thân thiện.
– Được đào tạo thường xuyên trong quá trình làm việc và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 278-280 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

