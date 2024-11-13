Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH An Lợi làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH An Lợi làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH An Lợi
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH An Lợi

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Công ty TNHH An Lợi

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 1, đường TS

- 23, KCN Tiên Sơn , Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Theo dõi cập nhật các lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam;
• Gửi/cung cấp chứng từ vận chuyển cho Đại lý hải quan được chỉ định để làm thủ tục hải quan;
• Kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về việc điền đúng Tờ khai Hải quan (CDS) trên từng lô hàng;
• Cập nhật tình hình hàng ngày của từng lô hàng vào file dữ liệu của công ty và gửi email cho người phụ trách ABB (nếu có nhu cầu);
• Nhận/thu thập sau đó nộp chứng từ vận chuyển gốc từ nhà cung cấp ra nước ngoài;
• Bàn giao hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài cho kế toán ABB;
• Theo dõi, kiểm soát và bàn giao CO, CQ trên từng lô hàng cho các bộ phận liên quan của ABB (Nếu được yêu cầu);
• Báo cáo công việc hàng tháng;
• Các nhiệm vụ khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ nêu trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học;
• Có kiến thức hải quan cơ bản; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics;
• Trình độ anh văn đọc hiểu chứng từ xuất nhập khẩu;
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt;
• Cẩn thận, linh hoạt xử lý tình huống;
• Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; chịu được áp lực công việc và có định hướng gắn bó với công ty;

Tại Công ty TNHH An Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận từ 9-10 triệu (Mức lương thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn);
• Được hưởng đầy đủ các chế độ phụ cấp, phúc lợi, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động;
• Nghỉ phép 12 ngày/năm, đánh giá và xét duyệt nâng lương hàng năm theo năng lực bản thân;
• Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tiếp xúc với các đối tác Nhật, Hàn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH An Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH An Lợi

Công ty TNHH An Lợi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa 27A2 chung cư Green Star, 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

