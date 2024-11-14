Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 58 Phó Đức Chính Phường Kinh Bắc TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tư vấn nghiệp vụ cho Sếp

Kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của các giấy tờ, thủ tục phục vụ cho xuất nhập khẩu.

Phối hợp, hỗ trợ nhân viên hiện trường thực hiện các thủ tục thông quan theo đúng quy định của pháp luật.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm nhân viên khai báo hải quan.

Tiếng Trung HSK3 trở .

Có kiến thức về các quy định, luật về hải quan. Có kinh nghiệm khai báo trên hệ thống VNACCS là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUỖI CUNG ỨNG YIHEDA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 -22 triệu

Thưởng hàng tháng theo hiệu suất làm việc

Phụ cấp đi lai, có thể ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUỖI CUNG ỨNG YIHEDA

