Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUỖI CUNG ỨNG YIHEDA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUỖI CUNG ỨNG YIHEDA

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 58 Phó Đức Chính Phường Kinh Bắc TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tư vấn nghiệp vụ cho Sếp
Kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của các giấy tờ, thủ tục phục vụ cho xuất nhập khẩu.
Phối hợp, hỗ trợ nhân viên hiện trường thực hiện các thủ tục thông quan theo đúng quy định của pháp luật.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm nhân viên khai báo hải quan.
Tiếng Trung HSK3 trở .
Có kiến thức về các quy định, luật về hải quan. Có kinh nghiệm khai báo trên hệ thống VNACCS là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUỖI CUNG ỨNG YIHEDA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 -22 triệu
Thưởng hàng tháng theo hiệu suất làm việc
Phụ cấp đi lai, có thể ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUỖI CUNG ỨNG YIHEDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUỖI CUNG ỨNG YIHEDA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 58, Phó Đức Chính, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất