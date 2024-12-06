Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Quản lý và phát triển kênh phân phối cho các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, đặc biệt là Đức, bao gồm sữa công thức, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng và sản phẩm mẹ & bé.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các chuỗi siêu thị, chuỗi tiện ích và các siêu thị lớn GT (General Trade) và MT (Modern Trade)-

Phát triển các kế hoạch bán hàng, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng và thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng cho các sản phẩm nhập khẩu.

Theo dõi và phân tích thị trường để đưa ra các giải pháp tối ưu, gia tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng các chiến lược, nâng cao kỹ năng bán hàng và đảm bảo mục tiêu doanh số.

Báo cáo tình hình kinh doanh, phân tích kết quả bán hàng và đề xuất các phương án cải thiện doanh số cho ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Dược hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển thị trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG.

Hiểu biết sâu về thị trường Việt Nam và xu hướng ngành phát triển mảng Retails.

Kỹ năng quản lý, điều hành, xây dựng chiến lược kinh doanh xuất sắc.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ đối tác tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và chịu được áp lực cao.

Mức lương cạnh tranh cùng chế độ thưởng theo kết quả kinh doanh.

Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo và hỗ trợ từ công ty mẹ tại Đức.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định pháp luật Việt Nam.

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

- Hà Nội: PHường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 10:00 đến 19:00)

Thứ 7 (từ 09:00 đến 13:00)

