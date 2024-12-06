Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

Phát triển thị trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và phát triển kênh phân phối cho các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, đặc biệt là Đức, bao gồm sữa công thức, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng và sản phẩm mẹ & bé.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các chuỗi siêu thị, chuỗi tiện ích và các siêu thị lớn GT (General Trade) và MT (Modern Trade)-
Phát triển các kế hoạch bán hàng, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng và thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng cho các sản phẩm nhập khẩu.
Theo dõi và phân tích thị trường để đưa ra các giải pháp tối ưu, gia tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng các chiến lược, nâng cao kỹ năng bán hàng và đảm bảo mục tiêu doanh số.
Báo cáo tình hình kinh doanh, phân tích kết quả bán hàng và đề xuất các phương án cải thiện doanh số cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Dược hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển thị trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG.
Hiểu biết sâu về thị trường Việt Nam và xu hướng ngành phát triển mảng Retails.
Kỹ năng quản lý, điều hành, xây dựng chiến lược kinh doanh xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ đối tác tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh cùng chế độ thưởng theo kết quả kinh doanh.
Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo và hỗ trợ từ công ty mẹ tại Đức.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định pháp luật Việt Nam.
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: PHường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 10:00 đến 19:00)
Thứ 7 (từ 09:00 đến 13:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: so 34/34 /238 phố Vĩnh Tuy - PHường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job266170
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 198 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT RHINELUX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT RHINELUX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công TY TNHH Hợp Tác Và Phát Triển Quốc Tế 3M Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công TY TNHH Hợp Tác Và Phát Triển Quốc Tế 3M Việt Nam
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần VCS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần VCS Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công Ty TNHH Little Tiny làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công Ty TNHH Little Tiny
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
19 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Việt Phát Group
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VIỆT ANH
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm