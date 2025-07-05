Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng

Khảo sát thị trường để xác định các nhà phân phối, đại lý khu vực, và xưởng gia công nhôm kính tiềm năng.

Xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác tại khu vực miền Bắc

Thường xuyên cập nhật danh sách khách hàng mới,duy trì liên lạc với khách hàng cũ.

2. Tư vấn và bán hàng

Giới thiệu và đề xuất sản phẩm nhôm định hình phù hợp với nhu cầu của khách hàng đại lý.

Thực hiện trình bày sản phẩm, giải thích đặc điểm kỹ thuật và cơ chế hợp tác cùng nhà máy.

Hướng dẫn khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm và xử lý các băn khoăn về giá cả, chính sách hậu mãi.

3. Quản lý đơn hàng

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khâu đặt hàng đến giao hàng.

Theo dõi tình trạng thanh toán, quản lý công nợ và đảm bảo quy trình giao dịch định kỳ.

4. Quản lý quan hệ khách hàng

Duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác với nhà phân phối, đại lý, và xưởng gia công.

Cung cấp hỗ trợ sau bán hàng: giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật, và xử lý khiếu nại (nếu có).

5. Phân tích và đề xuất

Thu thập và phân tích thông tin thị trường, bao gồm nhu cầu khách hàng và hoạt động cạnh tranh.

Đề xuất các chiến lược kinh doanh nhằm tăng doanh số và mở rộng thị phần khu vực.

6. Báo cáo

Lập báo cáo tuần, tháng, quý về kết quả kinh doanh.

Phối hợp với quản lý để đánh giá hiệu quả và đề xuất các biện pháp cải thiện

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhôm kính hoặc phân phối sản phẩm công nghiệp.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các nhà phân phối lớn, đại lý khu vực hoặc các dự án xây dựng

Ứng viên hiểu về quy trình sản xuất nhôm định hình hoặc ngành cửa nhôm là lợi thế

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Ngoại hình: ưa nhìn

Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác

Yêu thích kinh doanh

Khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, mạnh dạn, tự tin

Làm việc độc lập và theo nhóm, kiên trì theo đuổi mục tiêu kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8,000,000 đ - 10,000,000 đ + PC xăng xe 200k/tháng + (đi thị trường tỉnh theo quy định công tác phí hiện hành) + Phụ cấp ăn (25,000 đ/ngày công thực tế) + hoa hồng (Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 85% lương cứng).

Thu nhập: 10-20 Triệu

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp

Thu nhập cạnh tranh

Hỗ trợ ăn trưa

Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng đột xuất, du lịch nghỉ mát, nghỉ phép,...)

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật

Làm việc từ thứ 2- thứ 7, 8h00- 17h15, nghỉ 2 chiều Thứ 7 cách tuần.

