Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu thông tin thị trường, xu hướng, lĩnh vực tiềm năng phát triển tại Việt Nam;
Hỗ trợ Phát Triển Kinh Doanh trong việc tìm kiếm và phát triển mối quan hệ hợp tác với đối tác kinh doanh tiềm năng, đặc biệt các đối tác từ thị trường Trung Quốc đại lục và Hồng Kông;
Chuẩn bị tài liệu và báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh và dự án;
Thiết lập và chăm sóc tốt quan hệ với các đối tác trong nước và nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc;
Biên phiên dịch trong các buổi họp và làm việc với đối tác Trung Quốc;
Hỗ trợ soạn thảo, dịch thuật hợp đồng, tài liệu, báo cáo liên quan bằng tiếng Trung và tiếng Anh;
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, gặp gỡ đối tác trong và ngoài nước;
Quản lý trang thiết bị, tài sản văn phòng, đảm bảo hoạt động trơn tru;
Hỗ trợ lên kế hoạch và giám sát công tác bảo trì, sửa chữa văn phòng khi cần;
Hỗ trợ chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện nội bộ và tiếp đón khách;
Theo dõi và thanh toán các khoản chi phí văn phòng;
Quản lý các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến hành chính;
Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ và đối tác liên quan đến vận hành văn phòng;
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Tiếng Trung HSK 5 trở lên, ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt cả trong tiếng Việt và tiếng Trung.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, v.v.).
Khả năng tổ chức công việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty nước ngoài hoặc môi trường chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ Lễ, Tết theo Quy định của Pháp luật Việt Nam.
Attractive bonus các ngày Lễ, Tết
Lương tháng 13 và bonus theo năng lực hàng năm.
Xét tăng lương 1 lần/năm
Bảo hiểm BHXH 100% theo mức lương thực nhận
Mức lương cạnh tranh và các phúc lợi hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

