Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A44 đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển hệ thống khách hàng, đại lý, nhà phân phối tiềm năng cho sản phẩm cáp mạng Huviron trong nước và quốc tế.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch mở rộng thị trường theo từng giai đoạn: khảo sát nhu cầu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược tăng trưởng.

- Chịu trách nhiệm hoàn thành về mục tiêu doanh số được giao.

- Tư vấn kỹ thuật sản phẩm cáp mạng cho khách hàng (ưu điểm, đặc điểm nổi bật, tính năng so sánh với đối thủ...).

- Làm việc với bộ phận marketing để xây dựng chương trình truyền thông, hội thảo, tài liệu giới thiệu sản phẩm phục vụ việc phát triển thị trường.

- Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng/đối tác chiến lược.

- Phối hợp với bộ phận sản xuất và kho vận để đảm bảo nguồn cung phù hợp với kế hoạch thị trường.

- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, báo cáo kết quả công việc và đề xuất cải tiến cho Ban lãnh đạo.

- Thực hiện các công việc khác khi được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 2–3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường, kinh doanh sản phẩm cáp mạng, thiết bị mạng hoặc viễn thông..

- Am hiểu thị trường thiết bị mạng, có kiến thức kỹ thuật về cáp mạng là một lợi thế lớn.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và tư duy chiến lược tốt.

- Sẵn sàng đi công tác trong nước và quốc tế nếu cần.

- Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ với đại lý, nhà phân phối hoặc kinh nghiệm làm việc với thị trường Đông Nam Á.

- Có thể đi công tác và tiếp khách.

- Có bằng lái xe B2.

- Có kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện kế hoạch.

- Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh.

- Khả năng điều hành , tổ chức, quản lý công việc.

- Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt trong mọi tình huống.

- Trách nhiệm, chuẩn mực, tinh thần chủ động, làm việc độc lập/đội nhóm tốt.

- Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 15 triệu đến 25 triệu + Phụ cấp + Thưởng kết quả kinh doanh.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm / Trưởng bộ phận nếu đạt kết quả tốt.

- BHXH, BHYT, du lịch, nghỉ lễ, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM

