Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CASTEC VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C - 2A - CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa, Bến Cát

Thông dịch cho quản lý người Hàn trong quá trình làm việc hay trong các cuộc họp của công ty.

Dịch các giấy tờ, tài liệu có liên quan của công ty.

Địa điểm làm việc tại nhà máy Mỹ Phước 3, Bình Dương

Tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành tiếng Hàn

Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn ( Topik 4 trở lên )

Sức khỏe tốt, năng động, ham học hỏi.

Có khả năng sử dụng vi tính tốt (MS Office)

Khả năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm tốt.

Giới tính: Nữ/ Nam

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Nhận hồ sơ bằng tiếng Hàn

Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 13 -20 triệu ( theo năng lực)

- Chế độ bảo hiểm đóng đầy đủ

- Công ty có xe đưa rước từ Aeon Bình Dương

