Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CASTEC VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô C
- 2A
- CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3
- Phường Thới Hòa, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Thông dịch cho quản lý người Hàn trong quá trình làm việc hay trong các cuộc họp của công ty.
Dịch các giấy tờ, tài liệu có liên quan của công ty.
Địa điểm làm việc tại nhà máy Mỹ Phước 3, Bình Dương
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành tiếng Hàn
Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn ( Topik 4 trở lên )
Sức khỏe tốt, năng động, ham học hỏi.
Có khả năng sử dụng vi tính tốt (MS Office)
Khả năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm tốt.
Giới tính: Nữ/ Nam
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Nhận hồ sơ bằng tiếng Hàn
Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 13 -20 triệu ( theo năng lực)
- Chế độ bảo hiểm đóng đầy đủ
- Công ty có xe đưa rước từ Aeon Bình Dương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
