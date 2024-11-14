Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Charne Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 449/33 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Biên phiên dịch

- Thông dịch giữa giám đốc và nhân viên, khách hàng

- Thông dịch trong các buổi họp với đối tác

- Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của công ty, các vấn đề liên quan đến văn phòng tại TP.HCM

- Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Giao tiếp Tiếng Hàn tốt

- Ưu tiên Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại phòng khám, clinic hoặc các công việc liên quan

- Chăm chỉ, nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp

Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (laptop/máy tính và các công cụ làm việc khác)

Có cơ hội tham gia hội thảo định kỳ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

