Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Charne Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Charne Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 449/33 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thông dịch giữa giám đốc và nhân viên, khách hàng
- Thông dịch trong các buổi họp với đối tác
- Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của công ty, các vấn đề liên quan đến văn phòng tại TP.HCM
- Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp Tiếng Hàn tốt
- Ưu tiên Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại phòng khám, clinic hoặc các công việc liên quan
- Chăm chỉ, nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp
- Ưu tiên Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại phòng khám, clinic hoặc các công việc liên quan
- Chăm chỉ, nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp
Tại Công ty TNHH Charne Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (laptop/máy tính và các công cụ làm việc khác)
Có cơ hội tham gia hội thảo định kỳ của công ty
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (laptop/máy tính và các công cụ làm việc khác)
Có cơ hội tham gia hội thảo định kỳ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Charne Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
