Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm về tiếp đón, chăm sóc khách hàng Nhật và các chuyến công tác nước ngoài.
Làm việc trực tiếp với Phó Tổng Giám Đốc trong các công việc hàng ngày, bao gồm quản lý lịch trình, tổ chức cuộc họp, và xử lý thư từ.
Chuẩn bị và biên soạn báo cáo, thuyết trình, và tài liệu cần thiết cho các cuộc họp, ghi chú cuộc họp
Hỗ trợ biên phiên dịch cho các dự án tại phòng sản xuất (công việc tương đương Comtor hoặc BA – 30%)
Chấp nhận UV start raTết

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên, các trường về Kinh tế, Marketing, hoặc ngoại ngữ;
Kỹ năng giao tiếp tốt; Nhanh nhẹn
Ngoại hình ưa nhìn.
Đã từng học hoặc làm việc tại Nhật;
Trình độ tiếng Nhật giao tiếp thành thạo;
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng Sales (tu nghiệp sinh, dịch vụ với Nhật...) hoặc có kinh nghiệm Comtor IT hoặc BA ngành IT muốn chuyển hướng

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến: Sức trẻ và nhiệt huyết của VietIS được tạo nên từ chính mỗi cá nhân công ty, chúng tôi luôn không ngừng thay đổi để hoàn thiện hơn nữa bản thân
Du lịch 2 lần /năm : du lịch Hè và du lịch Đông.
Happy Hour cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần
Tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên.
Xem phim 1 lần/tháng tại CGV IPH
Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Teambuilding ngoài trời định kì, các hoạt động vui chơi giải trí khác
Tham gia các câu lạc bộ vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...
Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức
Lương
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm, dải lương 20-30M/tháng
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng & Trợ Cấp
Thưởng dự án (áp dụng với khối sản xuất)
Trợ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M) – Không áp dụng với BrSE, Comtor, Sales
Phụ cấp ngôn ngữ lập trình thứ 2
Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT)
Trợ cấp các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...)
Thưởng giới thiệu ứng viên
Thưởng thi đỗ chứng chỉ
Các hoạt động đào tạo, phát triển
Đào tạo Tiếng Nhật: tổ chức các khóa đào tạo tiếng Nhật liên kết với trung tâm Riki Nihongo, đào tạo tất cả level.
Bảo Hiểm
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Thời gian làm việc:
Từ Thứ 2 – Thứ 6:
Sáng: 08h30-12h00;
Chiều: 13h00-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà công nghệ AC, Lô A1A, cụm sản xuất TTCN và CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

