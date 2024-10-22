Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 18 - 22 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

- Miền Bắc

- Quảng Ngãi ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Quản lý tổ chức triển khai thi công công trình theo kế hoạch được phê duyệt. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn của các công trình. Tổ chức công tác giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Đại diện cho công ty làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Các nhà thầu khác có liên quan. Tổ chức đời sống và sinh hoạt cho toàn bộ cán bộ trên công trường. Điều hành công trình, tổng hợp các công việc của BCHCT báo cáo công việc, vướng mắc đưa ra các phương hướng xử lý.
Quản lý tổ chức triển khai thi công công trình theo kế hoạch được phê duyệt.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn của các công trình.
Tổ chức công tác giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
Đại diện cho công ty làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Các nhà thầu khác có liên quan.
Tổ chức đời sống và sinh hoạt cho toàn bộ cán bộ trên công trường.
Điều hành công trình, tổng hợp các công việc của BCHCT báo cáo công việc, vướng mắc đưa ra các phương hướng xử lý.
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành khối kỹ thuật: phòng cháy chữa cháy, cơ điện, ... Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí CHT/CHP các dự án về PCCC Ứng viên có chứng chỉ về PCCC và đã từng làm các dự án về nhà xưởng là một lợi thế Trung thực, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc; Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách, tác phong làm việc chuyên nghiệp; Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Ms Excel, Ms Word
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành khối kỹ thuật: phòng cháy chữa cháy, cơ điện, ...
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí CHT/CHP các dự án về PCCC
Ứng viên có chứng chỉ về PCCC và đã từng làm các dự án về nhà xưởng là một lợi thế
Trung thực, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc;
Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách, tác phong làm việc chuyên nghiệp;
Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Ms Excel, Ms Word

Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm từ 18-22tr+ thưởng Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Lương tháng 13; Thưởng doanh thu, Thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt tiến độ tại các công trình. Các chế độ hỗ trợ, phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, sinh nhật, hiếu hỉ.... đầy đủ. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng; Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, Tặng quà các cháu nhân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu; Tặng quà đối nữ CBNV nhân ngày 20/10 & 8/3 hàng năm.
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm từ 18-22tr+ thưởng
Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Lương tháng 13; Thưởng doanh thu, Thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt tiến độ tại các công trình.
Các chế độ hỗ trợ, phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, sinh nhật, hiếu hỉ.... đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;
Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, Tặng quà các cháu nhân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu; Tặng quà đối nữ CBNV nhân ngày 20/10 & 8/3 hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa HH02 - Eco Laleview, số 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

