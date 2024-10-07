Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham vấn cùng lãnh đạo trong việc xây dựng Chiến lược Phát triển Thương hiệu trên toàn hệ thống MIK Group phù hợp theo từng giai đoạn (bao gồm Chiến lược định vị thương hiệu, Cấu trúc thương hiệu, Bộ nhận diện thương hiệu,...)

Xây dựng kế hoạch, Quản lý và Tổ chức triển khai quảng bá các chiến lược Marketing thương hiệu tổng thể dài hạn và ngắn hạn, đảm bảo tính nhất quán tính nhất quán giữa thương hiệu, chiến lược sản phẩm và quy trình truyền thông trọng điểm.

Lập kế hoạch hoạt động marketing theo từng mục tiêu cụ thể phục vụ mục đích bán hàng của các Dự Án (bao gồm đề xuất, xây dựng các ý tưởng, chiến dịch xúc tiến thúc đẩy bán hàng, các thông điệp quảng cáo, hình ảnh quảng cáo) theo ngân sách marketing cho các Dự Án được phê duyệt.

Quản lý triển khai marketing các Dự Án theo kế hoạch đã được phê duyệt, bao gồm: Sản xuất các tài liệu bán hàng, quản trị thương hiệu đối với các Dự Án; Quản lý hoạt động của website bán hàng; Quảng cáo truyền hình, đài phát thanh; quảng cáo online, mạng xã hội; hệ thống biển bảng; tổ chức sự kiện,... nhằm mục đích phục vụ bán hàng các Dự Án.

Quản lý, kiểm soát toàn bộ các hoạt động marketing liên quan đến Dự Án, bao gồm hoạt động của các Đơn Vị, Công Ty Thành Viên, đối tác, đơn vị phân phối triển khai, đảm bảo tính thống nhất và thẩm mỹ trong việc ứng dụng và triển khai thương hiệu MIK Group.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Cử nhân/ tốt nghiệp đại học/ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

2. Kinh nghiệm

Trên 2 năm kinh nghiệm quản lý trong vị trí liên quan.

Trên 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đã thực hiện hoàn thành tốt các công việc có nội dung tương đương

3. Kỹ năng cần thiết

Có kỹ năng giao tiếp; Đàm phán;Thuyết trình; Tổng hợp; Lập kế hoạch; Báo cáo; Làm việc độc lập/Làm việc nhóm.

Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả

Kỹ năng suy nghĩ logic, phân tích và ra quyết định

Khả năng làm việc chủ động, chịu được áp lực cao

Trình độ tin học: thành thạo Tin học văn phòng, MS Outlook và các phần mềm phục vụ công việc;

4. Ngoại hình:

5. Trình độ ngoại ngữ:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực bản thân;

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;

Ưu đãi mua căn hộ dự án của Tập đoàn, Ưu đãi khi du lịch nghỉ dưỡng tại Khách sạn/Resort của Tập đoàn

Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao

Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM

