Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 3.3 Khu nhà ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ hoạt động marketing của công ty và khai thác tối đa tệp khách hàng tiềm năng.

Trao đổi, giao tiếp, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty trên nền tảng xã hội như Facebook, Zalo,Tiktok.

Chốt đơn và chăm sóc khách hàng sau bán trên các nền tảng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, trả lời các câu hỏi để hỗ trợ khách hàng cải thiện các chỉ số sức khoẻ như: Đường huyết, mỡ máu, acid uric…

Phối hợp với team Marketing để đưa ra các tài liệu hữu ích gửi tặng khách hàng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược.

KHÔNG PHẢI ĐI TRÌNH. Tư vấn online và làm việc tại văn phòng (Có kinh nghiệm tư vấn khách hàng online là một lợi thế).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn dòng TPCN hỗ trợ các bệnh về chuyển hoá như: Tiểu đường, gout, mỡ máu, huyết áp, tim mạch…

Nhanh nhẹn, tự tin và giao tiếp tốt trên nền tảng xã hội.

Khả năng làm việc nhóm tốt. Không ngại giao tiếp.

Mong muốn kiếm tiền và quyết liệt trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm tốt.

Tác phong chuyên nghiệp, dễ tạo thiện cảm.

Tại Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 11 - 15 triệu

Đóng BHXH, BHYT.

Có 12 ngày phép/1 năm.

Được đào tạo kiến thức hàng tháng, hàng quý.

Thưởng tháng 13 cuối năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, làm hết sức chơi hết mình.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm trong suốt quá trình làm việc.

Teambuilding, du lịch ít nhất 1 lần/năm, tổ chức sinh nhật, các hoạt động vui chơi giải trí có 1-0-2.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.