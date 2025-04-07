Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TT7A
- 9 KĐT Mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Bóc tách khối lượng, làm dự toán cho đơn hàng.
Lập bản vẽ báo giá, làm việc với chủ đầu tư để chốt phương án thiết kế.
Trực tiếp hỗ trợ, giám sát trong quá trình thực hiện dự án.
Lập kế hoạch thi công
Lập biện pháp thi công
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường khối kỹ thuật: chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Nắm vững, thành thạo nghiệp vụ thi công, các phần mềm Office, Autocad.
Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư, thiết bị
Có thể đi công trường
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15-20 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Được công ty cho đi đào tạo các khóa ngắn hạn, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
