Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT7A - 9 KĐT Mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Bóc tách khối lượng, làm dự toán cho đơn hàng.

Lập bản vẽ báo giá, làm việc với chủ đầu tư để chốt phương án thiết kế.

Trực tiếp hỗ trợ, giám sát trong quá trình thực hiện dự án.

Lập kế hoạch thi công

Lập biện pháp thi công

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường khối kỹ thuật: chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Nắm vững, thành thạo nghiệp vụ thi công, các phần mềm Office, Autocad.

Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư, thiết bị

Có thể đi công trường

Lương: 15-20 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Được công ty cho đi đào tạo các khóa ngắn hạn, lộ trình thăng tiến rõ ràng

