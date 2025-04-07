Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà G2 Số 03 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phân chia công việc và kiểm soát các hoạt động của phòng, báo cáo trực tiếp lên Giám đốc công ty
Chịu trách nhiệm tập hợp hóa đơn chứng từ, hạch toán kế toán, lên sổ sách đảm bảo vừa tuân thủ các quy định Nhà nước và của công ty
Kiểm soát kế toán doanh thu xuất hóa đơn GTGT chính xác đúng thời điểm, ghi nhận doanh thu, công nợ phải thu kịp thời
Hạch toán ghi nhận chi phí, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công nợ phải trả, các nghiệp vụ phát sinh... đảm bảo đúng nguyên tắc và báo cáo thuế khối Công ty/ Chi nhánh, tuân thủ đúng về Quy định thuế
Kiểm tra sự cân đối và hợp lý giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm soát toàn bộ số liệu phát sinh trong kỳ
Phối hợp triển khai quy trình xây dựng định mức NVL, thanh toán, mua hàng, quản lý kho. Đảm bảo mọi nghiệp vụ phát sinh đều có hồ sơ chứng từ hợp lệ theo quy định thuế
Thu thập hoá đơn đầu ra đầu vào, lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, đăng ký thuế, nộp tiền thuế phát sinh đúng hạn
Lập báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết cho các đơn vị kiểm toán, Cơ Quan Thuế, Cục Thống kê khi phát sinh làm báo cáo, theo dõi, quản lý mức dư nợ ngân hàng
Kiểm soát hoạt động thu chi, công nợ, duyệt giá và chi phí hoạt động theo quy định
Quản lý, kiểm soát thanh toán nhà cung cấp công nợ, thu hồi công nợ của khách hàng,...
Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên, ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở chuyên ngành kế toán
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế
Kinh nghiệm làm việc ở các công ty có mô hình tương tự: nhập khẩu- gia công và thương mại là 1 lợi thế.
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, đam mê công việc.
Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định
Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, bao quát công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 15-20 triệu/tháng + Thưởng hiệu suất công việc theo tháng (2-5 triệu/tháng).
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: 8:00-Chiều:17:30, nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thể hiện sự sáng tạo và ý kiến cá nhân
Được trợ cấp: ăn trưa tại công ty, thiết bị, chi phí công tác và các khoản chi phí liên quan
Được công ty cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc trong quá trình làm việc
Được hưởng đầy đủ chế độ của người lao động theo đúng quy định của Luật lao động: (Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ, tết, sinh nhật Công ty...)
Công ty thường xuyên có các hoạt động và chế độ phúc lợi cho cá nhân và tập thể: Được dẫn gia đình du lịch hằng năm, tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, tòa nhà G2, số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

