Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A01 - L54 An Vượng Villa, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Khảo sát hiện trạng công trình: Đo đạc, chụp ảnh, đánh giá các yếu tố kỹ thuật liên quan

Cùng đội ngũ làm việc trực tiếp với khách hàng để tiếp nhận yêu cầu, tư vấn ý tưởng và định hướng phong cách thiết kế

Lên phương án bố trí mặt bằng công năng 2D, concept thiết kế phù hợp với nhu cầu

Thiết kế phối cảnh 3D nội thất

Lựa chọn vật liệu, màu sắc, đồ nội thất và trang thiết bị phù hợp với phong cách thiết kế

Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết: bố trí nội thất, trần, sàn,…

Phối hợp với thi công và giám sát đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế

Tham gia giám sát tác quyền trong quá trình thi công nội thất, hỗ trợ xử lý phát sinh

Bóc tác khối lượng để làm cơ sở dự toán và báo giá

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phần mềm chuyên ngành: AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max (hoặc Lumion),...

Có tư duy thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh xu hướng thiết kế nội thất hiện đại

Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày và tư vấn với khách hàng

Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15-20 triệu/tháng + thưởng theo dự án + phụ cấp (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Được tham gia vào các dự án thực tế từ concept đến bàn giao

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sáng tạo.

Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm, trưởng bộ phận thiết kế.

Được đào tạo nội bộ, hướng dẫn quy trình thiết kế – thi công chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI

