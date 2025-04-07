Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI
- Hà Nội: A01
- L54 An Vượng Villa, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Khảo sát hiện trạng công trình: Đo đạc, chụp ảnh, đánh giá các yếu tố kỹ thuật liên quan
Cùng đội ngũ làm việc trực tiếp với khách hàng để tiếp nhận yêu cầu, tư vấn ý tưởng và định hướng phong cách thiết kế
Lên phương án bố trí mặt bằng công năng 2D, concept thiết kế phù hợp với nhu cầu
Thiết kế phối cảnh 3D nội thất
Lựa chọn vật liệu, màu sắc, đồ nội thất và trang thiết bị phù hợp với phong cách thiết kế
Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết: bố trí nội thất, trần, sàn,…
Phối hợp với thi công và giám sát đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế
Tham gia giám sát tác quyền trong quá trình thi công nội thất, hỗ trợ xử lý phát sinh
Bóc tác khối lượng để làm cơ sở dự toán và báo giá
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh xu hướng thiết kế nội thất hiện đại
Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày và tư vấn với khách hàng
Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia vào các dự án thực tế từ concept đến bàn giao
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sáng tạo.
Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm, trưởng bộ phận thiết kế.
Được đào tạo nội bộ, hướng dẫn quy trình thiết kế – thi công chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
