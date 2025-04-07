Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa OCT3A KĐT Handiresco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm ý tưởng để sản xuất video về các sản phẩm của công ty phù hợp với các nền tảng Facebook, Instagram, TikTok, Youtube

Quay/Dựng/Chỉnh sửa video từ các ý tưởng tìm kiếm được hoặc theo yêu cầu

Nghiên cứu, thu thập, phân tích concept của các video xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để nắm bắt được các nội dung cần truyền tải trong video

Thực hiện một số công việc khác có liên quan khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo Capcut, sử dụng cơ bản các phần mềm cắt ghép và chỉnh sửa Video cơ bản khác

Gửi kèm Portfolio các dự án đã thực hiện

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh.

Có thẩm mỹ về việc Quay dựng, về hình ảnh, ánh sáng, màu sắc

Sáng tạo, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ

Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật

Thưởng lương tháng 13, thưởng vào các dịp lễ Tết

Tham gia các hoạt động team building, du lịch và các hoạt động ngoại khóa thú vị

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.