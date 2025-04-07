Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH
- Hà Nội: Tòa OCT3A KĐT Handiresco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm ý tưởng để sản xuất video về các sản phẩm của công ty phù hợp với các nền tảng Facebook, Instagram, TikTok, Youtube
Tìm kiếm ý tưởng để sản xuất video về các sản phẩm của công ty phù hợp với các nền tảng Facebook, Instagra
Quay/Dựng/Chỉnh sửa video từ các ý tưởng tìm kiếm được hoặc theo yêu cầu
Nghiên cứu, thu thập, phân tích concept của các video xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để nắm bắt được các nội dung cần truyền tải trong video
Thực hiện một số công việc khác có liên quan khi cần thiết
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo Capcut, sử dụng cơ bản các phần mềm cắt ghép và chỉnh sửa Video cơ bản khác
Gửi kèm Portfolio các dự án đã thực hiện
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh.
Có thẩm mỹ về việc Quay dựng, về hình ảnh, ánh sáng, màu sắc
Sáng tạo, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật
Thưởng lương tháng 13, thưởng vào các dịp lễ Tết
Tham gia các hoạt động team building, du lịch và các hoạt động ngoại khóa thú vị
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI