Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Nghiên cứu xu hướng thị trường, bắt trend, lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho video Youtube thuộc hệ thống kênh công ty, chuyên về các nội dung giáo dục, giải trí.
Phối hợp với Editor để chuyển thể kịch bản thành video
Phối hợp với quản lý hệ thống kênh để phân tích dữ liệu, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media.
Tìm nguồn video và phối hợp với Editor để cắt ghép các clip tạo thành 1 video hoàn chỉnh, sáng tạo nội dung trên nền video có sẵn
Tham gia hệ thống, đóng gói tài liệu, quy trình sản xuất và đào tạo cho các nhân sự mới, trao giá trị và nâng tầm bản thân

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi và giới tính: Sinh năm 2000 trở lên, hiện tại chỉ tuyển nữ.
Độ tuổi và giới tính
Nhân cách: Tử tế và trung thực, phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của BODHI: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín.
Nhân cách
Mục tiêu: Có 1 mục tiêu rõ ràng: Ngắn hạn (1 năm) hoặc trung - dài hạn (3-5 năm)
Mục tiêu
Sẵn sàng: Sẵn sàng chia sẻ mục tiêu với công ty để được cộng hưởng, đồng hành, tạo điều kiện. Sẵn sàng cam kết trả giá (trí tuệ, thời gian, công sức) để đạt được mục tiêu. Tóm gọn là sẵn sàng chịu khổ.
Sẵn sàng
Yêu thích việc trao giá trị cho khán giả thông qua các nội dung video để giúp cho cuộc sống của họ hạnh phúc hơn
Có laptop và biết gõ bàn phím. Nếu chưa thì chúng tôi cũng sẽ dạy
Khả năng sáng tạo: Yêu thích hoặc có kinh nghiệm viết, sáng tạo nội dung là một lợi thế. Có khả năng diễn đạt ý tưởng, truyền tải idea thành kịch bản.
Khả năng sáng tạo:
Background: Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, MKT, báo chí, Khoa học xã hội & nhân văn...

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển bản thân: Môi trường tạo điều kiện tối đa để bạn được TRỌN VẸN là chính mình. Chúng tôi thiết kế các trải nghiệm, các chương trình đào tạo để mỗi thành viên tìm ra Chính Bắc của bản thân, phát huy tất cả những ưu điểm và kaizen những nhược điểm. Kết hợp với OKRs và Kaizen, Chỉ cần bạn có khát khao đủ lớn, chúng tôi sẽ giúp bạn trưởng thành vượt bậc chỉ trong vòng 6 tháng - 1 năm. Tất cả những tư duy và kỹ năng (chuyên môn, công nghệ) mà chúng tôi đã tích lũy sẽ được truyền nghề cho bạn.
Phát triển bản thân
Thu nhập: 7.5M - 30+M tùy theo năng lực và hiệu suất. Trong đó Mức min chính là Lương cơ bản. Thực tế, sẽ không có mức trần về thu nhập vì công ty dành cho bạn cơ chế chia sẻ doanh thu để bạn phát huy tối đa tính tự chủ và sáng tạo. Thu nhập của bạn phụ thuộc mục tiêu mà bạn theo đuổi.
Lộ trình phát triển/ thăng tiến rõ ràng, review performance định kỳ 3 tháng/lần, Level up 6 tháng/ 1 lần để bạn liên tục đạt những cột mốc danh vọng mới trong sự nghiệp sáng tác (Vị trí có 6 level chuyên môn và 3 level quản lý bạn được chủ động đề xuất level up nếu performance đạt được next level)
(Vị trí có 6 level chuyên môn và 3 level quản lý bạn được chủ động đề xuất level up nếu performance đạt được next level)
Company Trip, Lương tháng 13, Sinh nhật, Thưởng ngày Lễ. Thưởng.
Tự chủ và sáng tạo: Bạn được tự do tạo ra những tác phẩm để trao giá trị đến khán giả, mang cho họ những bài học và tích phước cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa I2, Imperia Smartcity, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

