Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sáng tạo nội dung, làm videos & đăng đồng thời lên các nền tảng như: Tiktok, FB reels, Youtube short & các groups Facebook, Zalo

Thiết kế ảnh/ game trên fanpages kết hợp cài Chatbot để thu data

Lên kịch bản quay, làm video thông báo trước các phiên Mega Live

Kết hợp với vị trí livestream, livestream bán sách, review khoá học

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị tương đương

Thành thạo các phần mềm cơ bản như capcut, canva…

Chủ động trong công việc

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh nhất thị trường 20% (thu nhập cạnh tranh)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin