Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 7 Ladeco Building, 266 Đội Cấn,Hà Nội

Producer (Sản xuất phim)

Sáng tạo & sản xuất nội dung

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung cho các nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Website...

Viết bài PR, kịch bản video, reels, short-form content và nội dung sáng tạo khác.

Phối hợp với team thiết kế, quay dựng để tạo nội dung hình ảnh, video hấp dẫn.

Tối ưu hóa nội dung theo xu hướng và insight khách hàng.

Quản lý & Phát triển nội dung

Lên lịch, đăng tải và theo dõi hiệu suất nội dung trên các nền tảng.

Đảm bảo nội dung nhất quán với định hướng thương hiệu.

Nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ và đề xuất ý tưởng mới.

Booking KOL/KOC

Tìm kiếm, liên hệ và hợp tác với KOL/KOC phù hợp với chiến dịch.

Đàm phán, theo dõi và đánh giá hiệu quả hợp tác.

Xây dựng mối quan hệ với mạng lưới KOL/KOC trong ngành.

Quản lý cộng đồng

Tương tác với khách hàng qua bình luận, tin nhắn, phản hồi kịp thời.

Xây dựng và duy trì cộng đồng người theo dõi trung thành.

Quản lý các nhóm (group), seeding nội dung phù hợp.

Phân tích hiệu quả nội dung

Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu suất nội dung.

Báo cáo và đề xuất tối ưu chiến lược nội dung dựa trên dữ liệu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng viết content sáng tạo, storytelling, kịch bản video.

Thành thạo các nền tảng social media, nắm bắt thuật toán và trend.

Biết sử dụng cơ bản Canva, Photoshop là lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên

Có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm, thời trang, FMCG.

Có kinh nghiệm sản xuất nội dung video ngắn trên TikTok, Reels, Shorts.

Đã từng làm trong team marketing, media hoặc creative agency.

Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + thưởng dự án (12 - 20Tr tùy năng lực).

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

- Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong team content.

- Được đào tạo và kèm cặp bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tại các start-up và tập đoàn lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

