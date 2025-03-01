Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trần Hưng Đạo, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Phụ trách xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống các kênh Tiktok của thương hiệu - Mảng thẩm mỹ - phẫu thuật.

• Nghiên cứu dịch vụ và đối tượng khách hàng để xây dựng và phát triển kênh.

• Lên ý tưởng, kịch bản, tạo video để quảng bá thương hiệu.

• Theo dõi, quản lý và phụ trách hình ảnh cho các bác sĩ trong phẫu.

• Cùng team xây dựng và phát triển mạng lưới KOCs.

• Cùng team thiết kế chương trình, chiến dịch nhằm gia tăng độ phủ thương hiệu, gia tăng độ uy tín và xây dựng thương hiệu cá nhân của các bác sĩ

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của trưởng phòng, lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ

• Tuổi từ 20 – 35, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

• Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực sáng tạo nội dung kênh Tiktok.

• Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ, đặc biệt là phẫu thuật.

• Có kỹ năng quay và edit video/hình ảnh tốt trên máy tính và điện thoại.

• Có khả năng diễn đạt lưu loát, giọng nói dễ nghe, truyền cảm.

• Năng động, sáng tạo, tư duy truyền thông nhanh nhạy, bắt trend tốt.

• Nắm rõ các quy định của Tiktok.

• Ham học hỏi và cầu tiến trong công việc.

• CV mô tả quá trình công tác, kinh nghiệm bản thân (có đính kèm ảnh), link các kênh Tiktok/ gian hàng Tiktokshop đã phụ trách. Quyền lợi

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10 – 20 triệu/tháng (Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng từ doanh thu team MKT) - Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

• Mức thưởng dự án, thưởng kết quả theo hiệu quả của cá nhân và của Công ty.

• Môi trường làm việc của Công ty năng động, có nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES

