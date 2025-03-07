Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Trần Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Producer (Sản xuất phim)

Số lượng tuyển dụng: 1 người

+ Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho video Reels, Short, TikTok

+ Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media.

+ Chuyển thể ý tưởng thành kịch bản

+ Viết voice, kịch bản quay - dựng, brief hình ảnh,...

+ Quay phim, dựng video, cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng các clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh.

+ Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok.

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Biên kịch hoặc các chuyên ngành liên quan.

+ Từ 1 năm kinh nghiệm viết kịch bản, biên kịch. Có khả năng diễn đạt ý tưởng, truyền tải idea thành kịch bản quay phim.

+ Kiến thức về nền tảng Tiktok, xây dựng thành công các kênh Tiktok với số lượng theo dõi cao là ưu thế.

+ Có Portfolio các sản phẩm đã từng thực hiện.

+ Yêu thích sáng tạo, nghệ thuật, thích lên kịch bản.

Yêu Cầu Công Việc

QUYỀN LỢI

+ Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7, từ 8:00->12:00 và 13:00->17:00

+ Lương từ :500-800 USD

+ Đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động Việt Nam

+ Đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định nhà nước

+ Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

+ Nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Quyền Lợi

Ngành nghề: Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Tiếp thị / Marketing

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trần Dương

