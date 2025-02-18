Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Bình Phước thu nhập 13 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Sugar Town
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Sugar Town

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Sugar Town

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 75 Đinh Thị Thi, Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lên kế hoạch sản xuất content, video phù hợp với xu hướng
Tham gia xây dựng video, hình ảnh, key visual, tagline.. định hướng idea cho các chiến dịch marketing
Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung và xây dựng kịch bản phù hợp cho video trên Facebook, Tiktok, Youtube...
Phối hợp cùng team media tham gia vào quá trình hậu kỳ sản xuất các video, hình ảnh
Lên ý tưởng kịch bản livestream, quay các Clip với KOL, concept chụp hình
Nghiên cứu insight khách hàng, xu hướng nội dung thịnh hành trên social
Tìm kiếm phân tích các KOLs/KOC ....phù hợp với thương hiệu
Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Khả năng sáng tạo, nắm bắt xu hướng; Khả năng viết tốt;
Có kiến thức về marketing ở mức khá trở lên, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp;
Biết cách tạo nội dung ấn tượng, có sức truyền tải tốt
Có khả năng sử dụng khá các trình thiết kế media để sáng tạo nội dung hình ảnh, video.
Có kỹ năng và khả năng sử dụng các thiết bị máy chụp hình, điện thoại phục vụ cho chụp ảnh, quay clip.

Tại Công Ty TNHH Sugar Town Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng tết….(Tùy thuộc kết quả kinh doanh)
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ngày phép…các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty.
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn;
Cơ hội thăng tiến trở thành quản lý cao trong tương lai;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, ưu tiên phát triển cá nhân.
Du lịch hằng năm cùng công ty trong nước hoặc nước ngoài tùy theo tình hình kinh doanh
Tham gia các sự kiện trong những ngày lễ do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sugar Town

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sugar Town

Công Ty TNHH Sugar Town

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12 Đường Số 7, Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

