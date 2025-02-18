Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Bình Phước thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 75 Đinh Thị Thi, Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lên kế hoạch sản xuất content, video phù hợp với xu hướng

Tham gia xây dựng video, hình ảnh, key visual, tagline.. định hướng idea cho các chiến dịch marketing

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung và xây dựng kịch bản phù hợp cho video trên Facebook, Tiktok, Youtube...

Phối hợp cùng team media tham gia vào quá trình hậu kỳ sản xuất các video, hình ảnh

Lên ý tưởng kịch bản livestream, quay các Clip với KOL, concept chụp hình

Nghiên cứu insight khách hàng, xu hướng nội dung thịnh hành trên social

Tìm kiếm phân tích các KOLs/KOC ....phù hợp với thương hiệu

Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Khả năng sáng tạo, nắm bắt xu hướng; Khả năng viết tốt;

Có kiến thức về marketing ở mức khá trở lên, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp;

Biết cách tạo nội dung ấn tượng, có sức truyền tải tốt

Có khả năng sử dụng khá các trình thiết kế media để sáng tạo nội dung hình ảnh, video.

Có kỹ năng và khả năng sử dụng các thiết bị máy chụp hình, điện thoại phục vụ cho chụp ảnh, quay clip.

Tại Công Ty TNHH Sugar Town Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng tết….(Tùy thuộc kết quả kinh doanh)

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ngày phép…các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty.

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn;

Cơ hội thăng tiến trở thành quản lý cao trong tương lai;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, ưu tiên phát triển cá nhân.

Du lịch hằng năm cùng công ty trong nước hoặc nước ngoài tùy theo tình hình kinh doanh

Tham gia các sự kiện trong những ngày lễ do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sugar Town

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.