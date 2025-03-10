Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- VŨ NINH,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng quay, chụp, edit sản phẩm của công ty đang bán trên sàn TMDT (sp chủ lực: áoT-shirt, Sweater, Hoodie,.....)
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản xuất nội dung video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sáng tạo, có ý tưởng, biết edit quay dựng sản phẩm
Sử dụng được Capcut, Canva,.....
Ưu tiên đối với nhân sự đã từng có kinh nghiệm bán hàng, xây kênh Tiktok
Chăm chỉ, chịu khó, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lươnghấp dẫn theo thỏa thuận
Thưởng lương tháng 13, 14 thưởng cuối năm theo kết quả công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch.
Văn phòng trẻ trung, chuyên nghiệp và thân thiện
Phụ cấp ăn trưa, có chỗ nghỉ ngơi tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 69 Lê Đình Tấn, phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

