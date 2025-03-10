Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - VŨ NINH,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng quay, chụp, edit sản phẩm của công ty đang bán trên sàn TMDT (sp chủ lực: áoT-shirt, Sweater, Hoodie,.....)

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản xuất nội dung video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sáng tạo, có ý tưởng, biết edit quay dựng sản phẩm

Sử dụng được Capcut, Canva,.....

Ưu tiên đối với nhân sự đã từng có kinh nghiệm bán hàng, xây kênh Tiktok

Chăm chỉ, chịu khó, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lươnghấp dẫn theo thỏa thuận

Thưởng lương tháng 13, 14 thưởng cuối năm theo kết quả công việc

Tham gia các hoạt động team building, du lịch.

Văn phòng trẻ trung, chuyên nghiệp và thân thiện

Phụ cấp ăn trưa, có chỗ nghỉ ngơi tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin