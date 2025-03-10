Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- VŨ NINH,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng quay, chụp, edit sản phẩm của công ty đang bán trên sàn TMDT (sp chủ lực: áoT-shirt, Sweater, Hoodie,.....)
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản xuất nội dung video
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, có ý tưởng, biết edit quay dựng sản phẩm
Sử dụng được Capcut, Canva,.....
Ưu tiên đối với nhân sự đã từng có kinh nghiệm bán hàng, xây kênh Tiktok
Chăm chỉ, chịu khó, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lươnghấp dẫn theo thỏa thuận
Thưởng lương tháng 13, 14 thưởng cuối năm theo kết quả công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch.
Văn phòng trẻ trung, chuyên nghiệp và thân thiện
Phụ cấp ăn trưa, có chỗ nghỉ ngơi tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KBT GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
