Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Bando Vina làm việc tại Tây Ninh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty TNHH Bando Vina
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: Thanh Phuoc hamlet, Thanh Dien village, Chau Thanh district, Tay Ninh province , Vietnam, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Experience: Over 10 years
Application deadline: February 20, 2025
Job description
- Ladies Light Garment Manufacture (Woven & Knit)
- Working at the factory in Tay Ninh
- QC Management
- QA Management
- QMS / SOP/ Traffic Light System/ AQL / 4Points system Measurement & Training
- Communication between Production manager and Buyer Inspector
- Self Inspection & Pre-Final
- FPP / TOP Sample Quality Inspection
- ETC
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Good English level (Excellent English)
- Light First Time (LFT)
Tại Công Ty TNHH Bando Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bando Vina
