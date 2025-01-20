Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Bando Vina làm việc tại Tây Ninh thu nhập 20 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Bando Vina
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Bando Vina

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty TNHH Bando Vina

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Thanh Phuoc hamlet, Thanh Dien village, Chau Thanh district, Tay Ninh province , Vietnam, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Experience: Over 10 years
Application deadline: February 20, 2025
Job description
- Ladies Light Garment Manufacture (Woven & Knit)
- Working at the factory in Tay Ninh
- QC Management
- QA Management
- QMS / SOP/ Traffic Light System/ AQL / 4Points system Measurement & Training
- Communication between Production manager and Buyer Inspector
- Self Inspection & Pre-Final
- FPP / TOP Sample Quality Inspection
- ETC

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Good English level (Excellent English)
- Light First Time (LFT)

Tại Công Ty TNHH Bando Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bando Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bando Vina

Công Ty TNHH Bando Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ấp Thanh Phước, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

