Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Sáng tạo các ý tưởng, tính năng về sản phẩm Mobile app hữu ích cho người dùng.
Nghiên cứu người dùng bằng các công cụ hỗ trợ như: Google Play, Sensor tower, App annie, Google Console, Firebase,....Tổng hợp dữ liệu và đưa ra ý tưởng, giải pháp cải tiến sản phẩm.
Thử nghiệm A/B testing các phương án cải tiến sản phẩm.
Theo dõi và đưa ra quyết định quyết đoán, chính xác cho việc phân phối sản phẩm đến người dùng.
Teamwork với Designer và Developer để sản xuất, phát hành, cải tiến các sản phẩm Mobile app.
Áp dụng mô hình Scrum, sử dụng công cụ Jira kiểm soát Task list đảm bảo tiến độ dự án

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối các trường như FTU, NEU, PTIT, ĐHQG,...
Đã có giải trong các cuộc thi về ý tưởng kinh doanh, Khởi nghiệp, Phát triển sản phẩm, Dự án cộng đồng là điểm cộng
Có tư duy hệ thống tốt, logic rõ ràng, khả năng tự học nghiên cứu, thích sáng tạo.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu (Tiếng Anh)
Làm tối thiểu 4 ngày/tuần hoặc 7-8b/tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ/tháng
Review đánh giá: (Lộ trình 3 tháng lên thử việc chính thức)
Review đánh giá:
- 3 tháng đầu: Đánh giá mức độ phù hợp công việc
- 3 tháng đầu:
Kết quả tốt/ xuất sắc => Lên thử việc chính thức và điều chỉnh mức lương
- 2 tháng tiếp theo: Đánh giá tiếp nhận nhân viên chính thức, tăng cơ chế
- 2 tháng tiếp theo:
Được hướng dẫn và đào tạo bổ sung chuyên môn ngành Mobile App theo lộ trình của Công ty.
Được tiếp cận các sản phẩm lớn tầm quốc tế, có hàng triệu người dùng.
Được tự do sáng tạo làm sản phẩm mobile app toàn cầu, không làm outsource cho nước ngoài.
Được làm việc trong môi trường Startup công nghệ năng động và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.
Có thưởng doanh thu theo % công sức theo từng project mình tham gia (Up to 18k usd)
Thưởng các mức theo các milestone dự án, năng suất tiến độ công việc hoặc sáng kiến cải tiến mới.
Được training các bước phát triển các sản phẩm theo mô hình Scrum cách thức sử dụng công cụ phân tích các chỉ số user trên sản phẩm để từ đó đưa ra giải pháp phát triển sản phẩm.
Được giao quyền Quản lý dự án làm việc với team đầy đủ các role phát triển sản phẩm (Marketing, UiUx Design, Dev, Tester, PM)
Đặc biệt, được đầu tư, hỗ trợ nguồn lực để phát triển riêng ý tưởng của mình (nội bộ tổ chức inovation day hàng tháng, top ý tưởng sẽ được đầu tư).
Du lịch hàng năm, team-building
Tiệc sinh nhật, quà sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa 60B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

