Tuyển Project Manager Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Đại Đồng

- Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 400 - 700 USD

JOB DESCRIPTION:
• RFQ package reviewing and sourcing:
o To review drawings
o To source suppliers
o To check and verify quotes from suppliers.
• Managing the supplier:
o Audit preparation
o Cost negotiation
o Plan, implement, and monitor production progress.
o Assist in production, assembly, packaging, and delivery to customers.
• Communication and Report
o To prepare weekly and monthly work reports for management.
o To perform other duties as assigned by direct management.
o To communicate in English with overseas offices and US colleagues.

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Male or female, college degree or higher.

Tại Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam

Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

