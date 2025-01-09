Tuyển Project Manager Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam
- Bắc Ninh: KCN Đại Đồng
- Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 400 - 700 USD
JOB DESCRIPTION:
• RFQ package reviewing and sourcing:
o To review drawings
o To source suppliers
o To check and verify quotes from suppliers.
• Managing the supplier:
o Audit preparation
o Cost negotiation
o Plan, implement, and monitor production progress.
o Assist in production, assembly, packaging, and delivery to customers.
• Communication and Report
o To prepare weekly and monthly work reports for management.
o To perform other duties as assigned by direct management.
o To communicate in English with overseas offices and US colleagues.
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
