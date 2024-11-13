Tuyển May mặc/Dệt may/Da SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển May mặc/Dệt may/Da SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

SSSTUTTER
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
SSSTUTTER

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại SSSTUTTER

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập biểu kế hoạch QC:
Lập kế hoạch QC tại các ĐVGC, NCC
Kiểm tra áo mẫu gốc, mẫu đối, LSX; mẫu in; mẫu thêu
Kiểm tra biên bản nhận xét mẫu đối
Kiểm tra chất lượng hàng đại trà
Kiểm soát chất lượng hàng (theo tiêu chí) trước khi đóng gói nhập hàng về kho: Kiểm tra chất lượng sản phẩm may
Kiểm tra chất lương in, thêu
Thống kê số lượng hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng/ Tổng lượng hàng
Làm biên bản kiểm tra chất lượng cho từng đơn hàng - Thống kê % các loại lỗi - Đánh giá chất lượng đơn hàng
Làm biên bản kiểm tra chất lượng các đơn hàng
Quyết định cho phép hàng nhập kho
Yêu cầu kĩ thuật:
Kiểm soát và tính định mức NPL tại các ĐVGC, biết tính định mức NPL (Biết sử dụng phần mềm opitex...)
Kiểm soát chất lượng, màu vải nguyên liệu SXDT, độ co vải
Hướng dẫn kỹ thuật trên chuyền may hỗ trợ ĐVGC, giảm thiểu tối đa lỗi kỹ thuật cho sản phẩm
Kiểm tra chất lượng từng công đoạn may theo tiêu chuẩn từng đơn hàng
Phối hợp và xử lý mọi vấn về phát sinh trong quá trình SX tại ĐVGC và báo cáo các vấn đề liên quan đến QLDH/ Kỹ thuật

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tuổi từ 8x,9x
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng – các nghành liên quan đến thời trang, dệt may...
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, chịu áp lực công việc
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt
Khả năng lập kế hoạch, thống kê, phân tích, soạn văn bản, báo cáo
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Trung thực trong công việc.
Hòa nhã trong cư xử và linh loạt xử lý các tình huống xảy ra.
Quyết liệt trong công việc
Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi
Tính cách: trung thực, cẩn thận, thẳng thắn.

Tại SSSTUTTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 - 13.000.000 (Deal theo năng lực)
Review lương 1 năm/1 lần
Thưởng lễ, tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm
Phí gửi xe máy
Được nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển bản thân
Mua hàng thời trang hot trend giá nhân viên
Được nâng cao kỹ năng và kiến thức liên quan đến thời trang
Cơ hội kết nối và xây dựng mạng lưới với các chuyên gia trong ngành công nghiệp thời trang
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SSSTUTTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SSSTUTTER

SSSTUTTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 123C Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

