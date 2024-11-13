Tuyển May mặc/Dệt may/Da SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập biểu kế hoạch QC:

Lập kế hoạch QC tại các ĐVGC, NCC

Kiểm tra áo mẫu gốc, mẫu đối, LSX; mẫu in; mẫu thêu

Kiểm tra biên bản nhận xét mẫu đối

Kiểm tra chất lượng hàng đại trà

Kiểm soát chất lượng hàng (theo tiêu chí) trước khi đóng gói nhập hàng về kho: Kiểm tra chất lượng sản phẩm may

Kiểm tra chất lương in, thêu

Thống kê số lượng hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng/ Tổng lượng hàng

Làm biên bản kiểm tra chất lượng cho từng đơn hàng - Thống kê % các loại lỗi - Đánh giá chất lượng đơn hàng

Làm biên bản kiểm tra chất lượng các đơn hàng

Quyết định cho phép hàng nhập kho

Yêu cầu kĩ thuật:

Kiểm soát và tính định mức NPL tại các ĐVGC, biết tính định mức NPL (Biết sử dụng phần mềm opitex...)

Kiểm soát chất lượng, màu vải nguyên liệu SXDT, độ co vải

Hướng dẫn kỹ thuật trên chuyền may hỗ trợ ĐVGC, giảm thiểu tối đa lỗi kỹ thuật cho sản phẩm

Kiểm tra chất lượng từng công đoạn may theo tiêu chuẩn từng đơn hàng

Phối hợp và xử lý mọi vấn về phát sinh trong quá trình SX tại ĐVGC và báo cáo các vấn đề liên quan đến QLDH/ Kỹ thuật

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tuổi từ 8x,9x

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng – các nghành liên quan đến thời trang, dệt may...

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, chịu áp lực công việc

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt

Khả năng lập kế hoạch, thống kê, phân tích, soạn văn bản, báo cáo

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Trung thực trong công việc.

Hòa nhã trong cư xử và linh loạt xử lý các tình huống xảy ra.

Quyết liệt trong công việc

Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi

Tính cách: trung thực, cẩn thận, thẳng thắn.

Tại SSSTUTTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 - 13.000.000 (Deal theo năng lực)

Review lương 1 năm/1 lần

Thưởng lễ, tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm

Phí gửi xe máy

Được nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Mua hàng thời trang hot trend giá nhân viên

Được nâng cao kỹ năng và kiến thức liên quan đến thời trang

Cơ hội kết nối và xây dựng mạng lưới với các chuyên gia trong ngành công nghiệp thời trang

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SSSTUTTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin