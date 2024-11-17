Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 967 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Quản lý và vận hành toàn bộ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển (PTVC) và vật tư kỹ thuật; Phân công công việc, tổ chức thực hiện và kiểm soát toàn bộ hoạt động tại Xưởng sửa chữa.
- Phân công thợ kiểm tra/ đánh giá mức độ hư hỏng của PTVC và đưa ra phương án, thời gian sửa chữa, vật tư thay thế (nếu có). Giám sát công tác sửa chữa, gia công, lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, sơn/ hàn/ gò đồng / rửa toàn bộ PTVC tại Xưởng.
- Lập kế hoạch, tổ chức bảo dưỡng PTVC định kỳ.
- Bố trí và sắp xếp khu vực đậu xe container để bảo dưỡng sửa chữa.
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư kỹ thuật và tổ chức giám sát quá trình nhập xuất kho vật tư phục vụ cho công việc. Kiểm soát và giám sát vật tư kỹ thuật cũ đã qua sử dụng
- Quản lý an toàn, môi trường làm việc, phòng chống cháy nổ.
- Huấn luyện và đào tạo nhân viên đáp ứng nhu cầu công việc.
- Báo cáo tình hình sữa chữa/ bảo dưỡng/ thay thế vật tư sử dụng PTVC định kỳ hàng tháng, quý, năm hay đột xuất.
- Thực hiện các công việc khác do Cấp trên chỉ đạo

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học... chuyên ngành Ô tô, kỹ thuật, cơ khí
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
- Có khả năng tổ chức, phân công, kiểm soát chất lượng sửa chữa, hiệu quả hoạt động các tổ thợ.
- Hiểu biết các thiết bị, vật tư sửa chữa ô tô, container, rơ mooc.
- Kiến thức: Có kiến thức tổng quát, am hiểu và chuyên sâu về dịch vụ sửa chữa ô tô.
- Có khả năng quản lý, điều hành hệ thống, và phát triển hệ thống mình phụ trách.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo kết quả công việc đạt được, gồm:
- Thu nhập trung bình khoảng 20-35tr/tháng
- Chính sách thưởng và hoa hồng đa dạng theo kết quả đạt được
- Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Công ty qua cơ chế tổ chức nhân sự theo cấp bậc
- Được đi du lịch hàng năm cùng Công ty
- Được làm việc trong môi trường Teamwork và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cấp trên
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ...
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 967 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

