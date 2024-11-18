Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:

Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về Thẻ đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Trách nhiệm công việc:

Thực hiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Thẻ của Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao trong từng thời kỳ;

Xác minh, tìm hiểu thông tin khách hàng và hoàn thiện các hồ sơ mở thẻ và đề xuất cấp tín dụng thẻ, trình phê duyệt, khởi tạo phát hành thẻ theo quy định của VIB;

Kiểm tra và đôn đốc Khách hàng kích hoạt Thẻ sau khi phát hành, phối hợp quản lý và theo dõi việc nhắc nợ Thẻ của khách hàng theo quy định VIB;

Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng;

Tham gia các cuộc họp bán hàng và dịch vụ, các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan Kinh tế, Tài chính;

Tối thiểu 3 năm (SERM)/2 năm (SRM)/1 năm (RM) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến các tổ chức Tài chính – Ngân hàng, ngành bán lẻ;

Hiểu biết về mục tiêu, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương;

Am hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kiến thức Thẻ tín dụng tốt;

Khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới;

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng tốt;Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao;

Kỹ năng Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức với VIB

Chế độ BHXH full 100%

Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động

Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc

Lộ trình thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin