Tuyển Thực tập sinh TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Phối hợp hỗ trợ vận hành, logistic các hoạt động/sự kiện/cuộc thi của Ban

Hỗ trợ các hoạt động giao lưu, trao đổi học sinh với trường đối tác

Hỗ trợ trực An toàn theo khung giờ ( khi thành viên Ban có lịch bận đột xuất)

Hỗ trợ các công việc khác phát sinh

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động học sinh.

Tiếng Anh thành thạo (chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 5.5 hoặc tương đương).

Quan tâm, yêu thích lĩnh vực giáo dục, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo là một lợi thế.

Tại TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp hàng tháng, hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại trường trong thời gian thực tập.

- Nhận được thư xác nhận, dấu mộc từ trưởng đơn vị về quá trình thực tập.

- Được trải nghiệm môi trường truyền thông giáo dục chuyên nghiệp, bài bản (Quy mô hơn 1700 học sinh và giáo viên).

- Được đào tạo về tổ chức sự kiện, hoạt động học sinh, học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm.

