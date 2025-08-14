Tuyển Giáo viên Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy kỹ năng vận động, kỹ năng an toàn và tổ chức hoạt động vui chơi cho lứa tuổi Mầm non, Tiểu học trên địa bàn Hà Nội theo giáo án có sẵn.

- Tham gia các hoạt động sự kiện Ngày hội thể thao, Olympic tại các điểm trường.

- Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

- Có các CLB ngoài giờ cho các bạn đăng ký tham gia thêm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe tốt.

- Thích thể dục thể thao

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

- Yêu thích trẻ em, mong muốn một công việc ổn định.

Tại Công ty CP Công nghệ BTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Lương cứng (theo cấp bậc) + lương tiết dạy

- Các loại phụ cấp bao gồm: Phụ cấp di chuyển, sự kiện, quản lý lớp, .... Từ 1 – 3 triệu / tháng.

- Có nhà chung cho giáo viên ở.

- Thưởng các ngày lễ, du lịch, teambuilding 2 lần/ năm.

- Chế độ BHXH theo đúng quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ BTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin