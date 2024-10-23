Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 462 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quản lý hoạt động bán hàng Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng Chăm sóc khách hàng Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu. Thời gian làm việc: Xoay ca, Ca sáng: 8h00-16h00; Ca chiều: 14h00-22h00.
Quản lý hoạt động bán hàng
Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng
Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính
Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
Thời gian làm việc: Xoay ca, Ca sáng: 8h00-16h00; Ca chiều: 14h00-22h00.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: Tuổi từ 23 – 35 Ngoại hình ưa nhìn Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý bán lẻ, thời trang Kỹ năng quản lý, đào tạo phát triển nhân viên Sử dụng tốt Excel và phần mềm bán hàng Trung thực, năng động, giao tiếp tốt, cầu tiến.
Nam/ Nữ: Tuổi từ 23 – 35
Ngoại hình ưa nhìn
Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý bán lẻ, thời trang
Kỹ năng quản lý, đào tạo phát triển nhân viên
Sử dụng tốt Excel và phần mềm bán hàng
Trung thực, năng động, giao tiếp tốt, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 12-16.0000.000đ, không giới hạn chính sách Không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm. Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm Được cấp đồng phục, các CCDC làm việc cần thiết phục vụ công việc Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.
Thu nhập hấp dẫn: 12-16.0000.000đ, không giới hạn chính sách
Không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo
Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm.
Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm
Được cấp đồng phục, các CCDC làm việc cần thiết phục vụ công việc
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

