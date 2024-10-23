Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS
- Hà Nội: 462 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Quản lý hoạt động bán hàng
Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng
Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính
Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
Thời gian làm việc: Xoay ca, Ca sáng: 8h00-16h00; Ca chiều: 14h00-22h00.
Quản lý hoạt động bán hàng
Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng
Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính
Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
Thời gian làm việc: Xoay ca, Ca sáng: 8h00-16h00; Ca chiều: 14h00-22h00.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ: Tuổi từ 23 – 35
Ngoại hình ưa nhìn
Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý bán lẻ, thời trang
Kỹ năng quản lý, đào tạo phát triển nhân viên
Sử dụng tốt Excel và phần mềm bán hàng
Trung thực, năng động, giao tiếp tốt, cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: 12-16.0000.000đ, không giới hạn chính sách
Không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo
Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm.
Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm
Được cấp đồng phục, các CCDC làm việc cần thiết phục vụ công việc
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI