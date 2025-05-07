Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà VNPT, số 1487 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Giao dịch với nhà cung cấp về các khoản chi phí, xử lý doanh thu về sản phẩm du lịch của công ty.
Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh: mua bán hàng hoá, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng,...
Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả, tạm ứng, hoàn ứng.
Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ,... Hạch toán các khoản phân bổ đó.
Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
Đối chiếu công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh, lập BCTC.
Tính công trình, giá thành sản phẩm
Thống kế và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Khai báo thuế TNDN, TNCN, GTGT. Làm việc với các cơ quan chức năng khi cần thiết.
Theo sự phân công, yêu cầu khác của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên từng là kế toán làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, giao dịch thương mại quốc tế hoặc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế, tính lương và BHXH;
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực và thái độ làm việc tích cực;
Sử dụng ứng dụng văn phòng thành thạo và phần mềm kế toán
Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép, bảo hiểm: đầy đủ theo đúng quy định
Phương tiện phục vụ công việc: Công ty hỗ trợ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI