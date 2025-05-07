Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà VNPT, số 1487 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Giao dịch với nhà cung cấp về các khoản chi phí, xử lý doanh thu về sản phẩm du lịch của công ty.
Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh: mua bán hàng hoá, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng,...
Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả, tạm ứng, hoàn ứng.
Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ,... Hạch toán các khoản phân bổ đó.
Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
Đối chiếu công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh, lập BCTC.
Tính công trình, giá thành sản phẩm
Thống kế và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Khai báo thuế TNDN, TNCN, GTGT. Làm việc với các cơ quan chức năng khi cần thiết.
Theo sự phân công, yêu cầu khác của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành luật;
Ưu tiên ứng viên từng là kế toán làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, giao dịch thương mại quốc tế hoặc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế, tính lương và BHXH;
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực và thái độ làm việc tích cực;
Sử dụng ứng dụng văn phòng thành thạo và phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - 16 Triệu/tháng
Nghỉ phép, bảo hiểm: đầy đủ theo đúng quy định
Phương tiện phục vụ công việc: Công ty hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1487 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

