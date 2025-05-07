Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Giao dịch với nhà cung cấp về các khoản chi phí, xử lý doanh thu về sản phẩm du lịch của công ty.

Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh: mua bán hàng hoá, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng,...

Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả, tạm ứng, hoàn ứng.

Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ,... Hạch toán các khoản phân bổ đó.

Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

Đối chiếu công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh, lập BCTC.

Tính công trình, giá thành sản phẩm

Thống kế và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Khai báo thuế TNDN, TNCN, GTGT. Làm việc với các cơ quan chức năng khi cần thiết.

Theo sự phân công, yêu cầu khác của Ban Giám đốc.