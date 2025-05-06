Tuyển Tiếng Trung JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Vành Đai, P10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Đưa đón sếp hằng ngày từ nơi ở đến công ty và các địa điểm làm việc, công tác, gặp gỡ đối tác…

Đảm bảo lái xe an toàn, đúng luật, đúng giờ và thái độ lịch sự

Theo dõi, kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ: thay nhớt, rửa xe, kiểm tra lốp, phanh…

Giữ gìn xe sạch sẽ, gọn gàng, luôn sẵn sàng sử dụng

Báo cáo tình trạng xe, lịch trình di chuyển cho quản lý khi được yêu cầu

Hỗ trợ các công việc hành chính đơn giản nếu cần

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, tuổi từ 25 – 45

Bằng lái B2 trở lên, lái xe 4 – 7 chỗ thuần thục

Biết tiếng Trung giao tiếp cơ bản (nghe hiểu chỉ dẫn, trao đổi ngắn)

Lịch sự, cẩn thận, giữ xe sạch sẽ

Có sức khỏe, lý lịch rõ ràng, không hút thuốc trong xe Ưu tiên người từng có kinh nghiệm làm tài xế cho lãnh đạo, người nước ngoài

Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực)

Phụ cấp xăng xe, điện thoại

Thưởng thêm nếu làm việc tốt, gắn bó lâu dài

Môi trường làm việc lịch sự, chuyên nghiệp

Đóng BHXH sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin