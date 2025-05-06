Tuyển Tiếng Trung JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 134 Vành Đai, P10, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Đưa đón sếp hằng ngày từ nơi ở đến công ty và các địa điểm làm việc, công tác, gặp gỡ đối tác…
Đảm bảo lái xe an toàn, đúng luật, đúng giờ và thái độ lịch sự
Theo dõi, kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ: thay nhớt, rửa xe, kiểm tra lốp, phanh…
Giữ gìn xe sạch sẽ, gọn gàng, luôn sẵn sàng sử dụng
Báo cáo tình trạng xe, lịch trình di chuyển cho quản lý khi được yêu cầu
Hỗ trợ các công việc hành chính đơn giản nếu cần
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, tuổi từ 25 – 45
Bằng lái B2 trở lên, lái xe 4 – 7 chỗ thuần thục
Biết tiếng Trung giao tiếp cơ bản (nghe hiểu chỉ dẫn, trao đổi ngắn)
Lịch sự, cẩn thận, giữ xe sạch sẽ
Có sức khỏe, lý lịch rõ ràng, không hút thuốc trong xe Ưu tiên người từng có kinh nghiệm làm tài xế cho lãnh đạo, người nước ngoài
Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 12 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực)
Phụ cấp xăng xe, điện thoại
Thưởng thêm nếu làm việc tốt, gắn bó lâu dài
Môi trường làm việc lịch sự, chuyên nghiệp
Đóng BHXH sau thời gian thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
