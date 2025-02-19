Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mô tả công việc:

• Nghiên cứu tài liệu hồ sơ dự án Khai Tuyển và Chế biến mỏ khoáng sản

• Tham gia lập, đánh giá, thẩm định hồ sơ FS, ĐTM... và các hồ sơ pháp lý dự án

• Làm việc với các nhà thầu, nghiên cứu, thẩm định và đánh giá hồ sơ thầu dự án

• Là nhân sự nòng cốt trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành tổ họp nhà máy khai tuyển và chế biến

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của dự án.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà 15AV Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.