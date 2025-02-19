Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước

Quản lý dự án kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Mô tả công việc:
• Nghiên cứu tài liệu hồ sơ dự án Khai Tuyển và Chế biến mỏ khoáng sản
• Tham gia lập, đánh giá, thẩm định hồ sơ FS, ĐTM... và các hồ sơ pháp lý dự án
• Làm việc với các nhà thầu, nghiên cứu, thẩm định và đánh giá hồ sơ thầu dự án
• Là nhân sự nòng cốt trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành tổ họp nhà máy khai tuyển và chế biến
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của dự án.
Địa điểm làm việc: Tòa nhà 15AV Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Mỏ, Địa chất, Cơ khí, Luyện Kim, Điện, Tự động hóa, Môi trường....
• Độ tuổi từ 25 - 40
• Tiếng Anh: Giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các dự án khai tuyển và chế biến khoáng sản

Tại Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước

Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 330-332 Lê Lợi, Đồng Xoài, Bình Phước

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

