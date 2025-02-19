Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước
- Hà Nội: Phố Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Mô tả công việc:
• Nghiên cứu tài liệu hồ sơ dự án Khai Tuyển và Chế biến mỏ khoáng sản
• Tham gia lập, đánh giá, thẩm định hồ sơ FS, ĐTM... và các hồ sơ pháp lý dự án
• Làm việc với các nhà thầu, nghiên cứu, thẩm định và đánh giá hồ sơ thầu dự án
• Là nhân sự nòng cốt trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành tổ họp nhà máy khai tuyển và chế biến
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của dự án.
Địa điểm làm việc: Tòa nhà 15AV Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi từ 25 - 40
• Tiếng Anh: Giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các dự án khai tuyển và chế biến khoáng sản
Tại Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI