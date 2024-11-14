Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASER VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Quản lý dự án kỹ thuật

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASER VIỆT NHẬT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASER VIỆT NHẬT

Quản lý dự án kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASER VIỆT NHẬT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án kỹ thuật, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.
Phân công nhiệm vụ và giám sát công việc của các thành viên trong nhóm dự án.
Theo dõi và quản lý rủi ro của dự án, đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời.
Báo cáo tiến độ dự án cho cấp trên định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.
Làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và cập nhật tiến độ dự án.
Quản lý tài nguyên, vật tư và thiết bị cho dự án.
Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và quy trình của công ty.
Tham gia vào các cuộc họp và trình bày báo cáo dự án.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo dự án được thực hiện suôn sẻ.
Cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả của dự án.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật (Điện, Điện tử, Viễn thông,...) hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án kỹ thuật.
Nắm vững các phương pháp quản lý dự án (ví dụ: Agile, Waterfall,...)
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý dự án (ví dụ: MS Project, Jira,...)
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng lãnh đạo, phân công công việc và giám sát hiệu quả.
Có khả năng đọc hiểu và biên soạn các tài liệu kỹ thuật.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASER VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ thưởng khác.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASER VIỆT NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASER VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASER VIỆT NHẬT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

