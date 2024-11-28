Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NTQ Solution
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Quản lý dự án kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại NTQ Solution

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất thiết bị thông minh theo nhu cầu của Sales/ Dự án
Quản lý kế hoạch sản xuất & mua sắm của dự án/ Production & project procurement plan management
Phối hợp với các Nhà máy và đối tác để xây dựng các quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất, giám sát chất lượng của dự án
Xây dựng quy trình, tài liệu đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm.
Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm từ đầu vào cho tới thành phẩm.
Đánh giá và đảm bảo chất lượng nhà cung cấp.
Quản lý, giám sát và đảm bảo tiến độ của dự án
Cập nhật và báo cáo định kỳ tình hình dự án theo quy định của công ty và bộ phận
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty giao theo yêu cầu của công ty và dựa vào tình hình thực tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật điện tử, hoặc lĩnh vực sản xuất
Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tham gia các dự án sản xuất chế tạo, gia công đúc nhựa hoặc gia công sản xuất thiết bị điện tử).
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề
Kỹ năng Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp cơ bản
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt
Ưu Tiên ứng Viên có Tiếng Nhật
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tham gia các dự án sản xuất chế tạo, gia công đúc nhựa hoặc gia công sản xuất thiết bị điện tử

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: upto 20M, Package 13 tháng lương/năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc
Review lương hàng năm
BHXH, Bảo hiểm sức khỏe nâng cao PTI cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc, từ 1,5 năm sẽ được hỗ trợ khi mua bảo hiểm cho gia đình
Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý (Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Kỹ năng mềm, Kỹ năng lãnh đạo, Kiến thức công nghệ); chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ;
Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty Tài trợ 100% với nhân viên chính thức;
Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;
Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga, bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản,...
Cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, Sudico Building (HH3) Me Tri StreetNam Tu Liem District Hanoi City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

