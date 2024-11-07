Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: RiverPark 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Quản lý kinh doanh (Tỷ trọng công việc: 40%)

- Lập kế hoạch kinh doanh và phân bổ cho nhân viên trong khu vực quản lý;

- Giám sát tiến độ của kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy nhằm đảm bảo đạt doanh thu của khu vực;

- Trực tiếp thương lượng, trao đổi, chốt sales với các khách hàng có doanh thu từ mức quy định của công ty trở lên;

- Lên kế hoạch và định kỳ gặp mặt, trao đổi với khách hàng trong khu vực quản lý;

- Phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ tại khu vực, đảm bảo giữ được doanh thu và sản lượng trên khách hàng hiện có;

- Giám sát việc config ID khách hàng và việc nhập thông tin vào CRM của nhân viên.

2. Quản lý vận hành (Tỷ trọng công việc: 25%)

- Phân công khu vực xử lý/giao-lấy-trả hàng cho nhân viên, định kỳ đánh giá và tiếp hành sắp xếp lại khu vực theo kết quả công việc;

- Theo dõi báo cáo, giám sát năng suất và tỉ lệ lấy/giao/trả của từng nhân viên, KPI của từng chi nhánh, khu vực. Thúc đẩy, điều chỉnh vận hành nhằm đảm bảo đạt kết quả của khu vực;

- Quản lý việc xuất nhập hàng hóa, lưu trữ, xử lý hàng theo quy trình (Online & Offline);

- Định kỳ/đột xuất đến từng chi nhánh kiểm tra số lượng hàng hóa vật lý, tình trạng hàng hóa, cách xử lý hàng hóa. Ghi nhận kết quả và lập báo cáo theo quy định;

- Phân công, giám sát, điều chỉnh việc sử dụng đối tác bên ngoài (3PLs) để đảm bảo ngân sách và kết quả vận hành;

- Phân công và xử lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng theo SLA và quy trình hiện hành.

3. Quản lý nhân sự (Tỷ trọng công việc: 20%)

- Định kỳ đánh giá kết quả công việc kinh doanh và vận hành của nhân viên, kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, lập danh sách theo dõi và tái đào tạo;

- Đào tạo, truyền thông, hướng dẫn định kỳ/theo đợt cho nhân viên về nghiệp vụ và các chính sách, thông điệp, định hướng,... của công ty;

- Tuyển dụng, hướng dẫn nghiệp vụ nhân viên mới;

- Phân công & giám sát công việc/nghiệp vụ của từng vị trí;

- Định kỳ/đột xuất đến từng chi nhánh kiểm tra, ghi nhận và xử lý vi phạm quy trình/ quy định/nội quy công ty;

- Điều phối & cân bằng nguồn lực giữa các vị trí làm việc, các khu vực làm việc;

- Thực hiện các nghiệp vụ giám sát, chấm công, ghi nhận kết quả công việc của nhân viên trong khu vực quản lý;

- Duy trì môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, minh bạch, trung thực, kỷ luật, hợp tác, hướng đến mục tiêu chung của công ty:

- Đối nội: Nhân viên trong khu vực quản lý, các phòng ban liên quan (CS,HR,...)

- Đối ngoại: Đối tác, cơ quan nhà nước,...

4. Quản lý chi phí, CCDC, NVL, tiền COD (Tỷ trọng công việc: 15%)

- Phân công nhân viên thu/chuyển/nộp COD và kiểm tra hằng ngày theo quy trình công ty;

- Lập bảng kiểm soát và hạn mức chi phí vận hành, tiến hành tối ưu và tiết kiệm chi phí theo mục tiêu P&L. Triển khai và định kỳ/đột xuất kiểm tra thực tế từng chi nhánh;

- Gửi báo cáo chi phí, thực hiện dự toán, tạm ứng, quyết toán theo đúng quy định công ty;

- Quản lý việc sắp xếp, phân chia CCDC/NVL, khu vực làm việc & kho bãi khoa học, đúng tiêu chuẩn;

- Lập kế hoạch, theo dõi và đưa các phương án điều chỉnh, đề xuất dự toán về CCDC/NVL và kho bãi. Triển khai tìm kiếm các kho bãi đáp ứng công việc. Phân công và giám sát định kỳ vệ sinh kho bãi;

- Phối hợp với công ty, trực tiếp xử lý các trường hợp nhân viên vi phạm quy định.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

- Trên 2 năm kinh nghiệm quản lý quy mô nhân sự ≥ 30 nhân viên

- Có kiến thức trong ngành Ecommcerce, Express, Logistics, Retail,... là một lợi thế

- Hiểu vận hành kho, 5S, Kaizen, hoạt động Giao nhận TMDT

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000đ - 40.000.000đ/tháng

Hưởng các chế độ Bảo hiểm theo quy định.

Chính sách Bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Tham gia khám sức khỏe định kì hàng năm.

Cơ hội học tập, chia sẻ những kiến thức về vận hành, kinh doanh, nhân sự, thị trường,...

Được đào tạo, rèn luyện những kỹ năng như bán hàng, kỹ năng đọc - phân tích dashboard, quản lý công việc - thời gian.

Cơ hội thăng tiến - phát triển trở thành Phó Giám Đốc Vùng/ Giám Đốc Vùng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

