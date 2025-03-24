Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Văn phòng BHNT Generali

- Số 11 Khu Đô Thị ECO Garden

- Phạm Văn Đồng, TP Huế

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh phân phối.
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện các thủ tục, hồ sơ bảo hiểm cho khách hàng.
Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh.
Tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng bán hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có hiểu biết cơ bản về sản phẩm bảo hiểm là một lợi thế.
Sẵn sàng làm việc theo ca, giờ hành chính hoặc linh hoạt theo sự sắp xếp của công ty.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

