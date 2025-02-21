Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...; Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của vùng quản lý

Xây dựng tuyến bán hàng cho Nhân viên bàn hàng, quản lý danh sách khách hàng

Thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc hoạt động bán hàng

Thực hiện các báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ cạnh tranh, Nhà phân phối, quản lý nhân viên bán hàng

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các bộ phận khác trong công ty.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản lý kinh doanh hoặc có liên quan

Có kinh nghiệm tại vị trí Quản trị bán hàng lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng

Có kinh nghiệm làm việc và mối quan hệ với cửa hàng Mẹ bé

Có kiến thức tốt về ngành dược và sự nhạy bén trong tư duy, cập nhật xu hướng kinh tế.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch và chiến lược

Kỹ năng ảnh hưởng và kỷ năng trình bày

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 35 triệu VND

Lương cứng: 18 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin