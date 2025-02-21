Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của vùng quản lý
Xây dựng tuyến bán hàng cho Nhân viên bàn hàng, quản lý danh sách khách hàng
Thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc hoạt động bán hàng
Thực hiện các báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ cạnh tranh, Nhà phân phối, quản lý nhân viên bán hàng
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các bộ phận khác trong công ty.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản lý kinh doanh hoặc có liên quan
Có kinh nghiệm tại vị trí Quản trị bán hàng lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng
Có kinh nghiệm làm việc và mối quan hệ với cửa hàng Mẹ bé
Có kiến thức tốt về ngành dược và sự nhạy bén trong tư duy, cập nhật xu hướng kinh tế.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch và chiến lược
Kỹ năng ảnh hưởng và kỷ năng trình bày

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 35 triệu VND
Lương cứng: 18 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa N03 - T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

