Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
- Hà Nội: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...; Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Lập kế hoạch, triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của vùng quản lý
Xây dựng tuyến bán hàng cho Nhân viên bàn hàng, quản lý danh sách khách hàng
Thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc hoạt động bán hàng
Thực hiện các báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ cạnh tranh, Nhà phân phối, quản lý nhân viên bán hàng
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các bộ phận khác trong công ty.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tại vị trí Quản trị bán hàng lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng
Có kinh nghiệm làm việc và mối quan hệ với cửa hàng Mẹ bé
Có kiến thức tốt về ngành dược và sự nhạy bén trong tư duy, cập nhật xu hướng kinh tế.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch và chiến lược
Kỹ năng ảnh hưởng và kỷ năng trình bày
Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 18 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
