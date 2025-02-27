Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ
- Bình Dương: A6/28, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
*** MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
• Quản lý chính xác danh mục và tình trạng các sản phẩm được giao trong chương trình kinh doanh.
• Hỗ trợ Chuyên viên kinh doanh booking căn nhanh, chính xác.
• Quản lý chính xác, đầy đủ thông tin khách hàng đã giao dịch từ giai đoạn khách hàng đặt chỗ, đặt cọc, ký hợp đồng, thanh toán.
• Đảm bảo hợp đồng ra chính xác về thông tin khách hàng, giá sản phẩm khách hàng giao dịch.
• Kiểm tra thông tin và xác nhận giao dịch cọc, lưu chứng từ giao dịch đầy đủ theo từng dự án và thời điểm kinh doanh.
• Đối chiếu doanh thu và thủ tục thanh toán phí dịch vụ cho các đơn vị tham gia chương trình kinh doanh khi có phát sinh vào cuối tháng.
• Đối chiếu doanh thu và thủ tục thanh toán phí dịch vụ với F1 khi có phát sinh vào cuối tháng.
• Đảm bảo số liệu về doanh thu và phí dịch vụ chi trả cho đơn vị chính xác, đúng kỳ giao dịch.
• Cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin sản phẩm, khách hàng, doanh thu, phí dịch vụ khi có yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp hoặc BTGĐ.
• Cập nhật, lưu trữ các dữ liệu, hồ sơ liên quan đến sản phẩm, dự án một cách hệ thống (file cứng và file mềm).
• Phát hành các chứng từ giao dịch phục vụ cho các sự kiện mở bán theo chương trình kinh doanh của Chủ đầu tư.
