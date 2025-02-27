Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: A6/28, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

*** MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
• Quản lý chính xác danh mục và tình trạng các sản phẩm được giao trong chương trình kinh doanh.
• Hỗ trợ Chuyên viên kinh doanh booking căn nhanh, chính xác.
• Quản lý chính xác, đầy đủ thông tin khách hàng đã giao dịch từ giai đoạn khách hàng đặt chỗ, đặt cọc, ký hợp đồng, thanh toán.
• Đảm bảo hợp đồng ra chính xác về thông tin khách hàng, giá sản phẩm khách hàng giao dịch.
• Kiểm tra thông tin và xác nhận giao dịch cọc, lưu chứng từ giao dịch đầy đủ theo từng dự án và thời điểm kinh doanh.
• Đối chiếu doanh thu và thủ tục thanh toán phí dịch vụ cho các đơn vị tham gia chương trình kinh doanh khi có phát sinh vào cuối tháng.
• Đối chiếu doanh thu và thủ tục thanh toán phí dịch vụ với F1 khi có phát sinh vào cuối tháng.
• Đảm bảo số liệu về doanh thu và phí dịch vụ chi trả cho đơn vị chính xác, đúng kỳ giao dịch.
• Cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin sản phẩm, khách hàng, doanh thu, phí dịch vụ khi có yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp hoặc BTGĐ.
• Cập nhật, lưu trữ các dữ liệu, hồ sơ liên quan đến sản phẩm, dự án một cách hệ thống (file cứng và file mềm).
• Phát hành các chứng từ giao dịch phục vụ cho các sự kiện mở bán theo chương trình kinh doanh của Chủ đầu tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A6/28, kp Bình Thuận 2, P Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

