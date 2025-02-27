Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & XD ĐỊA ỐC TÂN LẬP AN PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

*** MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

• Quản lý chính xác danh mục và tình trạng các sản phẩm được giao trong chương trình kinh doanh.

• Hỗ trợ Chuyên viên kinh doanh booking căn nhanh, chính xác.

• Quản lý chính xác, đầy đủ thông tin khách hàng đã giao dịch từ giai đoạn khách hàng đặt chỗ, đặt cọc, ký hợp đồng, thanh toán.

• Đảm bảo hợp đồng ra chính xác về thông tin khách hàng, giá sản phẩm khách hàng giao dịch.

• Kiểm tra thông tin và xác nhận giao dịch cọc, lưu chứng từ giao dịch đầy đủ theo từng dự án và thời điểm kinh doanh.

• Đối chiếu doanh thu và thủ tục thanh toán phí dịch vụ cho các đơn vị tham gia chương trình kinh doanh khi có phát sinh vào cuối tháng.

• Đối chiếu doanh thu và thủ tục thanh toán phí dịch vụ với F1 khi có phát sinh vào cuối tháng.

• Đảm bảo số liệu về doanh thu và phí dịch vụ chi trả cho đơn vị chính xác, đúng kỳ giao dịch.

• Cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin sản phẩm, khách hàng, doanh thu, phí dịch vụ khi có yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp hoặc BTGĐ.

• Cập nhật, lưu trữ các dữ liệu, hồ sơ liên quan đến sản phẩm, dự án một cách hệ thống (file cứng và file mềm).

• Phát hành các chứng từ giao dịch phục vụ cho các sự kiện mở bán theo chương trình kinh doanh của Chủ đầu tư.